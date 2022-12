Buscas por vítimas de deslizamento na BR-376 seguem nesta quinta (1º)

Da Redação

O acidente ocorreu na última segunda-feira (28)

As buscas pelas vítimas de deslizamento na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, continuam nesta quinta-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil, os trabalhos foram retomados por volta das 6h30. Este é o terceiro dia de buscas.

As autoridades informaram que há, pelo menos, 30 pessoas desaparecidas. Além dos trabalhos manuais, os socorristas contam com a ajuda de equipamentos tecnológicos para encontrar as vítimas, como, por exemplo, um drone com câmera termal. O aparelho foi empregado nas buscas nessa quarta-feira (30).

O acidente aconteceu na última segunda-feira (28). As barreiras de terra que ficam ao lado da rodovia cederam sobre o km 669 e atingiram ao menos 10 carros de passeio e seis carretas. Os veículos foram arrastados pela lama.

Até o momento, duas mortes foram confirmadas e seis pessoas foram resgatadas com vida.

Não há previsão de liberação da pista.

Risco de desabamento

A situação pode ficar ainda mais delicada, pois, de acordo com a Defesa Civil, o trecho da rodovia atingido pelo deslizamento de terra corre risco de desabar.

De acordo com o Coordenador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Shunig, o trecho da rodovia está totalmente instável. "Essa terra tem um peso muito grande sobre a pista, e uma pista que está sobre uma região suspensa, correndo o risco, inclusive, de desabar a pista. É um cenário muito complexo de ser trabalhado", disse Shunig.

O comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Manoel de Figueiredo Junior, afirmou que o local tem alto risco de novos deslizamentos.

O geólogo Renato Lima, do Centro de Apoio Científico em Desastres da Universidade Federal do Paraná (Cenacid/UFPR), avalia que o trabalho de retirada da terra só deve engrenar quando parar de chover. Ele reitera que o monitoramento das encostas deve ser feito permanentemente.



