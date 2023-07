Buscas por trabalhador soterrado após explosão entram no terceiro dia

As buscas entraram no terceiro dia

Uma força-tarefa está sendo realizada pelo Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira, dia 28 de julho, para encontrar um trabalhador que ficou em meio aos escombros após a explosão registrada na cooperativa C. Vale em Palotina, no oeste do Paraná. As buscas pelo homem, que está sob 10 toneladas de grãos de milho, entraram no terceiro dia.

A corporação afirmou que os trabalhos foram retomados durante a madrugada. "As equipes trabalharam na segunda entrada do túnel onde provavelmente a vítima está, porém, sem sucesso. O trabalho de retirada de grãos do armazém continua sendo realizado pela cooperativa e acompanhado pelas equipes do Corpo de Bombeiros", informou através de uma nota.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, os grãos estão sendo removidos de forma gradativa com o auxílio de equipamentos de escoação da cooperativa. Além disso, a operação conta com a ajuda de cães farejadores, para facilitar a encontrar a vítima soterrada.

A explosão da empresa causou a morte de oito trabalhadores e deixou onze feridos. Sete vítimas fatais eram haitianos e um brasileiro. Segundo os bombeiros, o desaparecido também é haitiano.

Câmera flagra explosão

Uma câmera de monitoramento gravou o momento em que ocorreram as explosões em um silo de grãos da cooperativa C.Vale. A série de explosões ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (26). A gravação, feita de uma área residencial, chama atenção para as altas labaredas.

Com informações do g1.

