Buscas por soldado que se afogou no PR entram no 5º dia

As buscas pelo soldado Emerson Reichardt, de 34 anos, que desapareceu no Balneário Coroados, em Guaratuba, no litoral do Paraná, após entrar no mar para tentar salvar o irmão, no último sábado (18), entram no quinto dia.

O soldado estava em passeio com a família, no final de semana, quando o irmão, de 25 anos, se afogou. O mais novo foi salvo por um morador da região, que utilizou uma prancha no resgate, mas Emerson, que também tentava salvá-lo, não foi resgatado porque já estava submerso.

O 2° Tenente do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Guilherme Malaquias da Silva, informou que as buscas são feitas com embarcações em alto-mar e levam em consideração a direção da maré.

A operação para encontrar o soldado conta ainda com apoio de uma corporação de Joinville, em Santa Catarina.