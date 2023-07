Buscas por menino em rio são encerradas pelo Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros finalizou, por volta das 18h50 desta terça-feira (11), as buscas pelo menino José Vitor de Camargo Major, de 13 anos, em Toledo, no oeste do Paraná. Acredita-se que ele caiu dentro do Rio Toledo, no bairro Parque César Park.

De acordo com o capitão Guilherme Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, as buscas serão retomadas na quarta-feira (12) às 8h. Buscas aquáticas noturnas não são realizadas porque, segundo o capitão, são um risco muito grande para as equipes.

Ele ainda explicou que na noite de segunda-feira (10), quando ocorreu o desaparecimento, já foi feito um reconhecimento de terreno e que, nesta terça, os bombeiros realizaram buscas aquáticas e de superfície durante todo o dia.

Com informações da ricmais.

