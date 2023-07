Buscas por jovem que desapareceu no mar em Matinhos entram no 2º dia

O rapaz submergiu no mar nesse domingo

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros trabalham nesta segunda-feira (24) para encontrar um jovem, identificado como Rodrigo da Cruz Oliveira Queiroz, de 24 anos, que desapareceu no Balneário Flamingo, em Matinhos, litoral do Paraná. O rapaz sumiu em meio à água nesse domingo (23).

Uma equipe de socorristas atua de forma terrestre, por meio de uma viatura, percorrendo a extensão próximo à areia.

Rodrigo submergiu por volta das 11h de domingo, quando estava junto do tio.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar as buscas pelo rapaz. Vários recursos, como, por exemplo, motos aquáticas e profissionais especializados em mergulho, estão sendo empregados nas buscas pela vítima.

A família de Rodrigo recorreu às redes sociais para pedir por orações.

