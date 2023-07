Buscas por jovem que desapareceu no litoral do PR entram no 3º dia

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam nesta terça-feira (25) com as buscas pelo rapaz de 24 anos que desapareceu na praia de Balneário Flamingo, em Matinhos, no litoral do Paraná. A vítima, identificada como Rodrigo da Cruz Oliveira Queiroz, se afogou ao entrar no mar no último domingo (23).

Rodrigo submergiu logo após entrar na água com o tio. Juscineide Oliveira, tia do jovem, conversou com a imprensa e deu detalhes sobre o afogamento do familiar. “Nós viemos para a praia de manhã e eles entraram na água. Não tinha nem dez minutos que havíamos chegado na praia e ele desapareceu”, disse em entrevista à Banda B.

O rapaz tentou lutar contra o mar para pedir socorro, mas, infelizmente, não obteve sucesso. “Foi bem rápido. Ele levantou as mãos para cima, mas acabou afundando e não voltou mais”, disse ela, aos prantos.

Por meio das redes sociais, a família e os amigos criaram uma corrente de oração pelo jovem. “Por favor, orem pelo Rodrigo! A gente precisa desse menino com toda energia que só ele tem”.

