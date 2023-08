Buscas por jovem que caiu de lancha no Rio Paraná continuam nesta 2ª

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam com as buscas pela jovem de 25 anos que desapareceu no Rio Paraná, em Porto Rico, no noroeste do estado, após escorregar na escada de uma lancha, no último sábado, 19 de agosto. Os socorristas de Paranavaí, também no noroeste do Paraná, iniciaram as buscas por Aline de Castro Rodrigues na manhã desse domingo (20), e seguem com as atividades nesta segunda (21).

A tenente J. Silva, do Corpo de Bombeiros, deu detalhes sobre o caso. “Ela estava na escada embarcação, acabou escorregando, caiu na água, se afogou e se perdeu a localização da vítima. No sábado fizemos o levantamento das informações no domingo, já cedo nos deslocamos para lá, fizemos buscas aquáticas com mergulhadores autônomos ali no local onde foi relatado pelo próprio dono da embarcação, que estava lá. A 20, 25 metros de profundidade fizemos a varredura em toda área onde estava possivelmente a vítima afogada e não obtivemos êxito em conseguir localizá-la”, afirmou.

“(Essa dificuldade para localizar a vítima) pode ser devido à correnteza, ou à profundidade, que é realmente grande. Então, hoje retornamos as buscas pela manhã. Estamos realizando buscas superficiais em toda extensão da área e vamos continuar as buscas dessa maneira, até obtermos novas informações”, completou.



De acordo com as informações do portal GMC Online, Aline trabalha como vendedora e mora em Cianorte. Ela, que frequentava as águas do Rio Paraná com frequência, estaria sem colete salva-vidas, equipamento de uso obrigatório em embarcações.

Com informações do site GMC Online.

