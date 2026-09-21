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Buscas por jovem empresário no Rio Tibagi chegam ao 14º dia em Uvaia

Felipe Van Ryn, de 29 anos, está desaparecido desde o dia 8 de setembro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Buscas por jovem empresário no Rio Tibagi chegam ao 14º dia em Uvaia
Autor Felipe Van Ryn, de 29 anos - Foto: Reprodução/aRede

As equipes do Corpo de Bombeiros completam, nesta segunda-feira (21), 14 dias de operações de busca pelo empresário Felipe Van Ryn, de 29 anos. Ele desapareceu na tarde de terça-feira, 8 de setembro, após a embarcação em que estava com um amigo virar no Rio Tibagi, nas imediações do distrito de Uvaia, em Ponta Grossa. Até o momento, o jovem não foi localizado.

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O acidente aconteceu durante uma pescaria entre amigos oriundos de Irati. De acordo com o relato do sobrevivente — um rapaz de 28 anos que conseguiu nadar até a margem e pedir socorro em uma chácara próxima —, o bote virou após um deles pisar na extremidade da embarcação enquanto organizavam os materiais de pesca. Felipe teria tentado se agarrar à proa do bote, mas acabou sendo levado pela forte correnteza. O bote utilizado pela dupla foi encontrado posteriormente pelas equipes de resgate a cerca de 9 quilômetros do local do acidente.

As operações de resgate iniciaram no próprio dia do acidente e seguem intensas, com a área de varredura estendendo-se até a região da balsa do Tibagi. No entanto, os bombeiros enfrentam severas adversidades impostas pelo ambiente: o nível do Rio Tibagi está aproximadamente quatro metros acima do seu leito normal, já tendo transbordado e saído da caixa em diversos trechos, o que, somado à forte correnteza e ao alto volume de água, dificulta os trabalhos de localização e amplia a área de buscas.

O Corpo de Bombeiros mantém os trabalhos no local com equipes especializadas e embarcações. Familiares, amigos e moradores da região acompanham com apreensão os desdobramentos das buscas na esperança de notícias sobre o jovem empresário.

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Com informações do portal aRede

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