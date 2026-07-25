Buscas por jovem desaparecido no Rio Ivaí seguem neste sábado (25)

Alexandro Ferreira do Nascimento, 22 anos, está desaparecido desde terça-feira (21), quando entrou no rio para recuperar uma embarcação à deriva

O Corpo de Bombeiros de Umuarama encerrou na tarde desta sexta-feira (24) o quarto dia de buscas por Alexandro Ferreira do Nascimento, de 22 anos, sem localizar o jovem que desapareceu ao entrar nas águas do RIo Ivaí, em Douradina (PR), na última terça-feira (21). A operação foi retomada nas primeiras horas da manhã e contou com buscas de superfície e o reforço de um helicóptero da Polícia Militar à tarde. As buscas devem ser retomadas no sábado (25).

📰 LEIA MAIS: Atentado a tiros atinge 5 pessoas em Campo Mourão; 2 mortes confirmadas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a tenente Marinez Petters Imoto, da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Umuarama, as equipes percorreram cerca de 25 quilômetros do rio na quinta-feira (23) utilizando técnicas de busca de superfície e equipamentos de varredura com sonar para mapear o leito do Rio Ivaí. No primeiro dia de buscas, seis bombeiros militares percorreram aproximadamente seis quilômetros do rio, e no segundo dia a área foi ampliada para cerca de 20 quilômetros. A operação contou ainda com o apoio do GOST (Grupo de Operações de Socorro Tático).

As buscas têm sido dificultadas pela profundidade, correnteza e características do rio, além das chuvas que têm prejudicado os trabalhos. As atividades foram interrompidas ao anoitecer por questões de segurança dos militares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Alexandro desapareceu por volta das 7h50 da última terça-feira (21) nas proximidades da rampa náutica de Douradina. Segundo testemunhas, ele entrou no Rio Ivaí para tentar recuperar uma embarcação que estava à deriva. O Corpo de Bombeiros foi acionado por um amigo da vítima. O jovem foi arrastado pela correnteza, submergiu e não foi mais visto.

Alexandro era morador de Douradina e, segundo familiares, sempre foi um rapaz responsável, cuidadoso e bem-humorado. Ele gostava de contar piadas e fazia questão de arrancar sorrisos das pessoas. Trabalhava com o conserto de chapéus e, nos momentos de folga, praticava esportes como futebol e futevôlei, além de pescar. Era casado há cerca de quatro anos e sonhava em formar uma família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A prima de Alexandro, Maria Gabriella Motta Ferreira, descreveu a angústia da família em entrevista ao portal OBemdito: “Nossa família tem a esperança de encontrá-lo bem. Aliás, é a única coisa que faz a gente levantar esses dias, a esperança que ele vai voltar e que está perdido em algum mato”. Ela também afirmou: “Mas pra mim, independente do resultado, só quero encontrar ele. Já sofreu demais para ficar dentro daquele rio”.

Familiares, amigos e pescadores acompanham as buscas diariamente, e muitos ajudam na procura com embarcações particulares. Pai, mãe, irmão e avós da vítima permanecem às margens do rio.

Com informações de OBemdito, portal parceiro do TNOnline