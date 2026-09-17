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Buscas por jovem desaparecido após barco virar em torneio de pesca entram no 5º dia no PR

Acidente aconteceu no último sábado (12). Outros dois ocupantes da embarcação foram resgatados com vida por equipe que estava próxima

Escrito por Da Redação
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Buscas por jovem desaparecido após barco virar em torneio de pesca entram no 5º dia no PR
Autor As buscas entraram no 5º dia sem indícios do jovem - Foto: Corpo de Bombeiros

Entraram no quinto dia, nesta quinta-feira (17), as buscas por Matheus Gustavo Schuh, de 22 anos, que desapareceu no último sábado (12) na represa Salto Santiago, em Rio Bonito do Iguaçu, na região central do Paraná. O jovem sumiu nas águas após o barco em que estava sofrer uma pane mecânica durante um campeonato de pesca esportiva.

-LEIA MAIS: Cinco crânios humanos são encontrados em estrada rural entre Ibiporã e Londrina (PR)

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De acordo com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, Matheus e outros dois homens foram arremessados na água após o rompimento do cabo de direção da embarcação. O defeito fez com que o barco perdesse o controle e começasse a girar rapidamente em seu próprio eixo. Uma equipe de competidores que estava próxima ao trecho conhecido como "Duas Barra Mansa" prestou socorro imediato e conseguiu resgatar dois dos ocupantes. No entanto, o terceiro integrante afundou antes que pudesse ser alcançado. Segundo as autoridades de resgate, nenhum dos três usava colete salva-vidas no momento do acidente.

As operações de buscas foram retomadas na manhã de hoje e contam com o apoio de barcos e drones. Até o momento, a corporação informou que apenas um boné pertencente à vítima foi encontrado às margens da represa, ainda no dia do ocorrido. Desde então, não houve registro de novos indícios. Os dois sobreviventes, após serem retirados da água, foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a um posto de saúde municipal para avaliação médica.

Em virtude da fatalidade, a organização do torneio, o Santiago Pesca Esportiva, cancelou a etapa da competição. Em nota oficial, a entidade lamentou o acidente, confirmou a falha no mecanismo de direção da embarcação e informou que prestou apoio imediato para tentar localizar o jovem. A associação também destacou que orienta constantemente todos os participantes sobre o uso obrigatório de equipamentos de proteção e os cuidados necessários durante a navegação para minimizar riscos.

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competição de pesca desaparecimento pane mecânica Rio Bonito do Iguaçu segurança
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