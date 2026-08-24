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Buscas por homem desaparecido após queda de jet ski em represa de Cascavel entram no terceiro dia

Acidente ocorreu na tarde de sábado (22) no Reassentamento São Francisco

Escrito por Da Redação
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Buscas por homem desaparecido após queda de jet ski em represa de Cascavel entram no terceiro dia
Autor Logo após a queda na água, familiares que acompanhavam o passeio perceberam o incidente e fizeram as primeiras tentativas de resgate - Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros entrou, nesta segunda-feira (24), no terceiro dia de buscas pelo homem que desapareceu após cair de um jet ski no Reassentamento São Francisco, no interior de Cascavel. O acidente aconteceu na tarde do último sábado (22), no momento em que a vítima andava com a moto aquática durante uma comemoração realizada no local.

- leia mais: Queda de jet ski deixa homem de 47 anos desaparecido em lago de Cascavel

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Logo após a queda na água, familiares que acompanhavam o passeio perceberam o incidente e fizeram as primeiras tentativas de resgate, mas não tiveram sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h e iniciou as buscas ainda na noite de sábado com o apoio de uma lancha. Sem conseguir localizar o homem, a área foi demarcada e os trabalhos foram suspensos durante a madrugada, sendo retomados nas primeiras horas da manhã de domingo.

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A operação segue ao longo desta segunda-feira com equipes especializadas realizando mergulhos e manobras na água. Segundo os militares, a principal dificuldade não é a profundidade do local, mas sim determinar o ponto exato onde ocorreu o afogamento. A expectativa das equipes de resgate, bem como dos familiares que acompanham o trabalho presencialmente, é de que o corpo possa emergir à superfície nas próximas horas, o que facilitaria o desfecho da operação.

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acidente aquático Cascavel Corpo de Bombeiros desaparecimento jet ski resgate
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