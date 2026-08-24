Buscas por homem desaparecido após queda de jet ski em represa de Cascavel entram no terceiro dia

O Corpo de Bombeiros entrou, nesta segunda-feira (24), no terceiro dia de buscas pelo homem que desapareceu após cair de um jet ski no Reassentamento São Francisco, no interior de Cascavel. O acidente aconteceu na tarde do último sábado (22), no momento em que a vítima andava com a moto aquática durante uma comemoração realizada no local.

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Logo após a queda na água, familiares que acompanhavam o passeio perceberam o incidente e fizeram as primeiras tentativas de resgate, mas não tiveram sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h e iniciou as buscas ainda na noite de sábado com o apoio de uma lancha. Sem conseguir localizar o homem, a área foi demarcada e os trabalhos foram suspensos durante a madrugada, sendo retomados nas primeiras horas da manhã de domingo.

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A operação segue ao longo desta segunda-feira com equipes especializadas realizando mergulhos e manobras na água. Segundo os militares, a principal dificuldade não é a profundidade do local, mas sim determinar o ponto exato onde ocorreu o afogamento. A expectativa das equipes de resgate, bem como dos familiares que acompanham o trabalho presencialmente, é de que o corpo possa emergir à superfície nas próximas horas, o que facilitaria o desfecho da operação.