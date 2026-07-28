Buscas por fotógrafa londrinense que caiu em rio no PR continuam nesta terça-feira

A fotógrafa londrinense Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, está desaparecida desde o último sábado (25) após escorregar e ser levada pelas correntezas do rio Lajeado Liso, no Salto das Orquídeas, em Sapopema, no norte do Paraná. O acidente ocorreu durante a tentativa de travessia do curso d'água, cujo nível estava cerca de 40 centímetros acima do normal devido às chuvas recentes na região.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o ponto exato onde a jovem perdeu o equilíbrio e submergiu fica nas proximidades de uma queda d'água de 45 metros de altura. A amiga que a acompanhava na trilha, Ana Carolina Camilo, também foi arrastada pela força da água ao tentar ajudá-la, mas conseguiu sobreviver.

Segundo familiares, a jovem desceu cerca de 500 metros pelo leito do rio até conseguir se agarrar a uma pedra que não estava submersa. Ela permaneceu ferida e sozinha em meio à mata fechada desde as 15h de sábado até aproximadamente as 9h da manhã de domingo (26), quando foi avistada por um funcionário do complexo que fazia a checagem de rotina do nível da água. Após ser resgatada com o auxílio de policiais militares, Ana Carolina foi encaminhada a um hospital em Cornélio Procópio, onde permanece internada com a fratura de uma vértebra da coluna.

As operações de busca por Ana Paula mobilizam uma força-tarefa composta por cerca de 30 pessoas, reunindo bombeiros e voluntários civis. Os trabalhos são executados simultaneamente em duas frentes, com equipes subindo o rio e outras percorrendo o curso d'água. A varredura minuciosa abrange o poço da cachoeira, a calha do rio e as margens, além de áreas de difícil acesso. Para superar a geografia acidentada do local, que abriga diversas corredeiras e três quedas d'água, os socorristas contam com o apoio tecnológico de drones e a cobertura aérea de uma aeronave.

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O trágico desdobramento aconteceu após as duas amigas se separarem do grupo principal da excursão. Elas decidiram seguir sozinhas em direção a um mirante e, para isso, precisaram enfrentar o rio agitado utilizando apenas cordas de apoio. Foi nesse momento que Ana Paula sofreu a queda. A fotógrafa reside em Londrina e seu desaparecimento tem gerado forte comoção na comunidade local, que aguarda apreensiva pelos desdobramentos das buscas.

Com informações do g1