Buscas por avião desaparecido no Paraná entram no terceiro dia

As buscas pelo avião monomotor desaparecido desde segunda-feira (3) na Serra da Prata, região próxima à Serra do Mar, no litoral do Paraná, entram no terceiro dia nesta quarta-feira (5). Cinco aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) participam da operação.

Três pessoas estavam na aeronave: o piloto Jonas Borges Julião e dois assessores da Casa Civil do Governo do Paraná, Felipe Furquim e Heitor Guilherme Genowei. Eles haviam decolado em Umuarama com destino a Paranaguá, no litoral paranaense, às 7h de segunda-feira (3). O avião fez seu último contado às 10h14.

Conforme o Governo do Estado, os servidores estavam em deslocamento para uma agenda de trabalho em Paranaguá. Eles avaliariam a possibilidade de navios de turismo atracarem no litoral paranaense.

Durante entrevista coletiva nesta terça-feira (4), o comandante do Corpo de Bombeiros do Litoral, major Fabrício Frazatto dos Santos, afirmou que ainda não há pistas do avião monomotor. Segundo ele, o ambiente de buscas é de difícil acesso, com mata densa e alta amplitude.

Ele afirma que os moradores da região, incluindo agricultores, foram questionados durante o trabalho de buscas e relataram "estrondos". “Alguns moradores naquele momento já relataram que ouviram um estrondo não característico daquele ambiente, que pudesse ser de uma colisão de um objeto grande”, disse o major.

Ele afirma que o efetivo de bombeiros será aumentado a partir desta quarta-feira (5). Segundo o major, as buscas ainda se concentram no ponto onde há o último registro do avião. Drones também serão usados nas buscas, que são coordenadas pela Força Aérea Brasileira (FAB), além de mais bombeiros por terra.





