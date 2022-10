Buscas por adolescente que caiu no Rio Marrecas serão retomadas

Da Redação

Equipes do Corpo de Bombeiros vão retomar na manhã deste sábado (22) as buscas pela adolescente que teria caído no Rio Marrecas, em Francisco Beltrão.

De acordo com as informações, os bombeiros foram acionados por uma mulher no início da tarde para localizar a adolescente que teria caído no rio.

A queda teria sido da ponte do Rio Marrecas entre o Bairro Cango e o Bairro Presidente Kennedy.

Foi realizada buscas com barco, porém em função das chuvas, o rio está bastante sujo e o nível do Rio Marrecas a três metros acima do normal, a adolescente não foi localizado.

Os pais da jovem acompanharam o trabalho dos bombeiros. As buscas serão retomadas na manhã deste sábado (22).

* Com informações PP News

