Buscas pelo avião desaparecido no PR devem ser retomadas nesta terça

Operação de buscas por aeronave na Serra do Mar do Paraná

A Força Aérea Brasileira (FAB) suspendeu às 20h30 desta segunda-feira (3) as buscas aos três umuaramenses que desapareceram em uma aeronave de pequeno porte na Serra do Mar. Os trabalhos retornarão na manhã desta terça-feira (4). As informações são do site OBemdito.

A equipe envolvida na operação é especializada em áreas de difícil acesso e saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O avião utilizado tem autonomia e recursos para voar no período noturno. A decisão de suspender as atividades se deu porque nenhum vestígio dos desaparecidos foi encontrado em mais de quatro horas de voos.

De acordo com a central criada para as buscas, ainda há esperança de encontrar com vida os passageiros Heitor Genowei Junior e Felipe Furquim, ambos servidores do governo do Estado, e o piloto Jonas Borges Julião.

O Corpo de Bombeiros informou que precisou suspender a operação aérea no final da tarde, por causa do mau tempo. Os helicópteros Falcão 12 e Resgate 04, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) também voltam a voar assim que o dia amanhecer, nesta terça. Em terra, duas equipes do 8º GB (Grupamento de Bombeiros) avançam mata a dentro nas regiões de Guaratuba e Morretes.

Heitor Genowei Junior, o Juninho do Posto, é superintendente da Viaje Paraná, divisão da Secretaria de Estado do Turismo; Felipe Furquim de Oliveira é diretor da Casa Civil na região noroeste. Por vários anos, ele esteve à frente do escritório regional do IAT (Instituto Água e Terra) em Umuarama.

Eles decolaram do aeroporto regional Orlando de Carvalho, em Umuarama, às 7h50, a bordo da aeronave Piper Arrow, modelo PA-28R-200, de propriedade particular, e não chegaram ao destino, a cidade de Paranaguá. Eles tinham compromisso de trabalho na cidade do litoral paranaense.

O monomotor de pequeno porte sumiu do radar na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba. A última comunicação feita pelo piloto aconteceu às 10h, com o aeroporto de Ponta Grossa. O Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) entrou em contato com o Corpo de Bombeiros por volta das 14h, informando que o avião não acionou o Transmissor Localizador de Emergência (ELT), o que levou ao pedido de buscas.



