Buraco na estrada "engole" repórter em transmissão ao vivo no PR; veja

Tiago Silva

Os buracos causados pela chuva estão dando trabalho nesta terça-feira (18) em todo o Paraná. Após uma cratera "engolir" um carro em Maringá, norte do Estado, um outro buraco em uma rodovia também "engoliu" um repórter durante uma transmissão ao vivo.

Tiago Silva, da RICtv, fazia a cobertura de um alagamento no Trevo do Atuba, na linha verde em Curitiba, quando tentou pisar no que acreditou ser uma simples poça. O profissional, no entanto, estava enganado e acabou caindo dentro de um buraco gigantesco.

Após a queda repentina e a certeza de que o repórter não estava ferido, o que surpreendeu foi a profundidade do buraco. Tiago Silva ficou encoberto com água até quase a cintura. "Tá um perigo isso aqui, Jasson. São mais de 20 anos fazendo reportagem, mas é a primeira vez que mergulhei num buraco aqui na linha verde", falou com o âncora do programa.

