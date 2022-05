Brinquedo tem falha e mulher desmaia na roda gigante

Da Redação

O parque de diversões é uma das atrações da Expoingá, em Maringá

A noite de sexta-feira (13) foi marcada por um grande susto para quem estava na roda gigante, uma das atrações do parque de diversões dentro da Expoingá, em Maringá. O mau funcionamento do brinquedo fez que uma das cabines do brinquedo travasse durante o funcionamento.

Uma mulher, que estava na cabine, passou mal e desmaiou, durante o incidente. Segundo se informou, a possível falha do equipamento chegou a causar um princípio de tumulto nas proximidades da roda gigante, o que teria sido controlado pelos policiais, sem maiores problemas.

A mulher foi atendida pela equipe de socorristas da própria feita e em seguida encaminhada para atendimento hospitalar, na cidade.

