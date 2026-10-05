Brincadeira em escola estadual termina com morte de estudante de 12 anos no Paraná

Uma brincadeira entre alunos do Colégio Estadual Professor Basílio Chrum, em Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná, resultou na morte de um menino de 12 anos no último sábado (4). O estudante estava internado em estado grave desde o dia 25 de setembro, quando se machucou nas dependências da instituição de ensino. O acidente ocorreu durante uma brincadeira em que a criança sentada era erguida pelos braços por outros dois colegas, momento em que a vítima caiu de frente no chão. O sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (5), no cemitério Frei Mathias de Castro.

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O caso é investigado pela Polícia Civil e, a princípio, tratado como um acidente. O delegado responsável pelo inquérito, Marcondes Ribeiro, informou que não há indícios preliminares de intenção de machucar ou de que os outros adolescentes tenham assumido o risco de matar. A autoridade policial avalia a situação como uma brincadeira ingênua que tomou proporções imprevisíveis e extraordinárias. Contudo, devido à gravidade do desfecho, um dos principais focos da investigação passa a ser a conduta e o tempo de resposta do atendimento médico prestado ao menino, que informalmente foi diagnosticado com o rompimento de um dos rins.

A polícia vai apurar uma possível omissão ou inércia no socorro, já que houve um intervalo de quase três horas entre o momento da queda e a chegada ao hospital. O acidente aconteceu por volta das 13h40, mas a criança só foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) às 16h25 por uma equipe da própria escola. Segundo as informações preliminares repassadas ao delegado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas recusou o atendimento por entender, naquele instante, que a situação não era grave. A investigação agora aguarda a confecção do laudo pericial e o acesso aos prontuários médicos para esclarecer as responsabilidades.