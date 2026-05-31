Briga violenta em conveniência termina com homem gravemente ferido em Maringá

Uma violenta briga registrada na madrugada deste domingo, 31, terminou com um homem gravemente ferido na Avenida Pedro Taques, em Maringá. A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 5h30.

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As primeiras informações foram apuradas ainda no local, após uma briga generalizada em uma conveniência situada na Avenida Pedro Taques. A situação chamou a atenção pela gravidade dos ferimentos de uma das vítimas e pela quantidade de sangue encontrada no local.

De acordo com o boletim de ocorrência da Guarda Civil Municipal, a equipe realizava patrulhamento pela avenida quando foi abordada por um munícipe, que informou sobre uma briga em andamento em uma conveniência logo à frente. Os agentes seguiram até o estabelecimento e encontraram diversas pessoas no local.

Durante a abordagem, os guardas constataram que uma das vítimas apresentava diversos cortes nas costas e um ferimento profundo na região da cabeça. Conforme relato da própria vítima à equipe, os ferimentos teriam sido provocados por agressões com garrafas e capacetadas durante a confusão.

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Inicialmente, relatos apontavam a possibilidade de golpes de faca durante a briga. No entanto, conforme o boletim da Guarda Municipal, a vítima afirmou ter sido atingida por objetos contundentes. Com a chegada das equipes de segurança, várias pessoas que estavam no local fugiram, dificultando a identificação dos envolvidos na agressão. Até o momento, nenhum suspeito havia sido localizado.

Ainda no estabelecimento, os agentes encontraram uma segunda vítima, que apresentava um corte no rosto. Apesar dos ferimentos, ela recusou atendimento médico. O SAMU foi acionado e enviou uma equipe de suporte para prestar os primeiros socorros. O homem gravemente ferido foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá para atendimento médico.

Com informações do GMC Online