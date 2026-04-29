Briga no PR termina com jovem ferido a golpe de facão

Um homem de 25 anos ficou ferido no braço após ser atingido por um golpe de facão durante uma briga na noite de terça-feira (28), no município de Cruzeiro do Oeste. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 22h45 e, segundo as autoridades, o episódio está sendo tratado inicialmente como legítima defesa por parte do autor do golpe.

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A confusão teve início quando o jovem foi até a residência de um homem de 39 anos, passou a proferir ameaças e partiu para a agressão física utilizando um capacete. Em depoimento prestado à equipe policial, o dono do imóvel relatou que temeu que o invasor estivesse armado. Para se proteger das investidas, ele pegou um facão e acabou atingindo o braço do agressor, que imediatamente fugiu do local conduzindo uma motocicleta.

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A equipe policial conseguiu localizar o jovem ferido pouco tempo depois, enquanto ele recebia os primeiros socorros em um hospital da região. Devido à lesão no braço, ele precisou ser transferido para outra unidade de saúde para continuidade do tratamento, mas as autoridades confirmaram que o quadro clínico não apresentava risco de morte. O morador de 39 anos, por sua vez, foi conduzido ao 7º Batalhão da PM para o registro do boletim de ocorrência e acabou liberado após orientação da Polícia Civil, que reconheceu a ação como defesa pessoal.