Briga generalizada termina com dois homens mortos a facadas e tiro no Paraná

Vítimas foram encontradas caídas em via pública na madrugada deste domingo; motivação do crime ainda é apurada pela Polícia Civil

Dois homens morreram na madrugada deste domingo (25) após uma confusão envolvendo agressões com arma branca e disparos de arma de fogo em Reserva, nos Campos Gerais do Paraná. Equipes do 26º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas por volta da 1h30 para verificar a situação de uma pessoa ferida em via pública e, ao chegarem ao endereço, encontraram as duas vítimas caídas na rua.

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Um dos homens apresentava uma lesão grave na cabeça, com indícios de ter sido provocada por tiro, e teve o óbito constatado no próprio local por socorristas do Samu. O segundo homem, ferido com golpes de arma branca, chegou a ser resgatado com vida e encaminhado ao Hospital Municipal de Reserva, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Testemunhas relataram aos policiais militares que uma discussão generalizada envolvendo várias pessoas antecedeu as mortes. De acordo com as informações preliminares apuradas no local, uma das vítimas teria sido ferida a facadas e, na sequência, alvejada por um disparo de arma de fogo efetuado por um suspeito que fugiu logo em seguida. A motivação da briga ainda é desconhecida.

A Polícia Militar isolou o perímetro da ocorrência para preservar a cena do crime até a chegada da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal, responsáveis pela perícia técnica e pelo recolhimento dos corpos. O caso e a identificação do autor dos disparos serão investigados pela Polícia Civil, enquanto os nomes e as idades das vítimas não haviam sido confirmados oficialmente até a conclusão do boletim.