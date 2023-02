Briga generalizada envolve bombeiros e PMs no litoral do PR; assista

Da Redação

Os bombeiros que estavam de folga teriam começa a briga generalizada

Uma briga generalizada tomou as ruas da área central de Guaratuba, no litoral do Paraná, na madrugada desta terça-feira (21). Vídeos registrados por foliões mostram bombeiros de folga, polícias militares e seguranças contratados pela Prefeitura Municipal, ambos em serviço, no meio da confusão.

Até o momento, não se sabe o motivo exato que teria causado a briga. As agressões ocorreram na Rua Guilherme Pequeno, após a passagem de um dos trios elétricos em um dos blocos chamado "Sungaço". Assista o vídeo no decorrer da matéria.

Conforme informações, os bombeiros militares em folga, que se divertiam no bloquinho de Carnaval, teriam se desentendido com os seguranças particulares por causa de um cordão de isolamento de um trio elétrico. A discussão teria começado a briga generalizada, e então a Polícia Militar (PM) foi acionada.

Um dos bombeiros procurou a UPA de Guaratuba com ferimentos nas mãos e no rosto. Ele afirmou que os diversos ferimentos seriam resultado de agressões dos seguranças contratados pela prefeitura. Outros bombeiros também teriam se ferido, sendo que um deles precisou ser encaminhado para o Hospital do Rocio, em Curitiba.

Veja o vídeo da confusão:

Polícia Militar se pronunciou

Por meio de uma nota, a Polícia Militar do Paraná afirmou que os militares encontraram os bombeiros e os seguranças brigando e, dessa forma, orientaram que os bombeiros para que fossem embora. No entanto, a ordem não foi acatada e, ainda, eles teriam continuado com as agressões contra os seguranças e também contra os PMs.

Segundo a PM, dois policiais ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. Dois bombeiros, um civil e um militar, teriam sido identificados e levados para assinar um termo circunstanciado.

O que diz a empresa de segurança?

A empresa Terceiriza Segurança informou que coletou as imagens que estão circulando nas redes sociais e abriu um procedimento administrativo para averiguar a situação. Afirmaram, ainda, que estão colaborando com as autoridades para verificação dos fatos.

Fonte: Informações RicMais.

