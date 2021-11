Da Redação

Briga entre irmãos termina com casa da família incendiada

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), na noite de domingo (28), após atear fogo na residência onde morava com o irmão. O caso aconteceu em Santa Tereza do Oeste, cidade da Região Metropolitana de Cascavel (RMC).

De acordo com a PM, o homem ateou fogo no imóvel após uma discussão com o irmão. Ele foi detido por populares até a chegada da equipe policial. O motivo do desentendimento, contudo, não foi informado.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel e da Defesa Civil foram mobilizadas e controlaram o incêndio, que consumiu a residência quase que por completo. Por sorte, ninguém ficou ferido.

O detido foi conduzido à uma delegacia em Cascavel