Briga em frente de lanchonete termina com jovem esfaqueado

Da Redação

Uma briga terminou com um jovem, de 23 anos, esfaqueado na avenida das Flores, na região central de Carambeí, nos Campos Gerais. A confusão aconteceu na madrugada deste sábado (7) e mobilizou socorristas e equipes policiais.

continua após publicidade .

De acordo com as informações, a vítima estava em frente a uma lanchonete quando tudo aconteceu. Após patrulhamento, a Polícia Militar conseguiu localizar o homem, que foi preso em flagrante e deve responder pela tentativa de homicídio.

Segundo a PM, com o suspeito foi localizada a faca do crime, com aproximadamente 20 cm de lâmina. A vítima foi ferida gravemente na região cervical. O rapaz chegou a ser levado ao Centro Municipal de Saúde, porém pela gravidade, precisou ser levado às pressas ao Hospital Universitário em Ponta Grossa. Não há informações sobre o que motivou a briga.

continua após publicidade .

Com informações: aRede