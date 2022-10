Briga de casal termina com homem gravemente ferido no Paraná

Da Redação

O homem foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandi.

Um homem de 35 anos ficou gravemente ferido após levar vários tiros na tarde deste sábado (22), no Distrito de Floriano em Maringá. De acordo com testemunhas, o crime aconteceu após uma briga de casal. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) – além de socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local foi constatado pela PM, que marido e mulher tiveram uma discussão. Após a suposta briga, a esposa de 46 anos – pegou a arma do companheiro, uma pistola calibre 09 milímetros e atirou por várias vezes contra o mesmo.

Juliano Francisco Gonzaga, de 35 anos, pediu ajuda a populares. O homem foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandi. Já a mulher, foi detida e juntamente com a arma encaminhada até o plantão da 09ªSDP para serem tomadas as providências cabíveis. O caso será apurado pela PCPR.

Com informações: Corujão Notícias

