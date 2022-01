Da Redação

Briga de casal resulta em casa incendiada e mulher queimada

Uma briga de casal resultou em uma residência parcialmente destruída pelo fogo e uma mulher, de 28 anos, com queimaduras de 2°grau. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (29), em uma casa localizada no Jardim Itaipu, em Paiçandu.

Ao chegar no endereço, o Corpo de Bombeiros se deparou com a casa pegando fogo em um dos cômodos e o casal bastante alterado. Entre marido e mulher, houve uma troca de acusações, em relação ao incêndio. A mulher apontava o marido como causador do incêndio e ainda dizia que ele teria ateado fogo nela. Já o homem acusava a companheira.

Em uma ação rápida dos brigadistas, o fogo foi controlado. A moradora do imóvel foi socorrida e apresentava queimaduras em algumas partes do corpo. Ela foi encaminhada para o Hospital São José. Já o homem, recusou atendimento. O caso será investigado pela Polícia Civil.

