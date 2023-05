Briga de casal: pedreiro acaba morto e companheira é presa no PR

Da Redação

Eles estavam em uma obra em que o pedreiro trabalhava

Uma briga de casal terminou em tragédia na noite deste domingo (14), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), no Paraná. Um pedreiro, de 49 anos, se envolveu em uma discussão com a companheira, de 28 anos, e acabou levando uma facada.

De acordo com informações, o homem estava trabalhando em uma construção na Vila Barigui e, com a autorização dos donos, estava ficando no local há cerca de três dias, devido a distância da sua residência, localizada no Sítio Cercado.

Conforme relato de testemunhas que moram na região, neste domingo (14) o casal teria ficado nos fundos do terreno e ingerido bebidas alcóolicas. Os vizinhos também presenciaram diversas brigas. Em uma das discussões, a mulher teria dado uma facada no pedreiro. Ele teve ferimentos graves e não resistiu.

A mulher acabou sendo detida pelos policiais e foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Curitiba. A suspeita negou o crime na delegacia. As informações são da RicMais.

