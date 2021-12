Da Redação

BRDE vence o Prêmio Banking Transformation 2021

Em evento realizado de forma virtual nesta segunda (06), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) foi o grande vencedor da categoria Inovação em Crédito do Prêmio Banking Transformation, antigo Prêmio Relatório Bancário.

continua após publicidade .

Em sua 17ª edição, a premiação prestigia iniciativas transformadoras do setor financeiro nacional. O BRDE concorreu com o projeto Recupera Sul. Esse projeto visava buscar soluções para os problemas que vieram com o início da pandemia em 2020.

Assumindo seu papel de maior banco de fomento da Região Sul do Brasil, o BRDE percebeu a necessidade iminente de financiar capital de giro, apesar de sua trajetória de investimentos a longo prazo. Assim, o banco lançou o Programa Recupera Sul.

continua após publicidade .

Lançado em março do ano passado, o Programa de Crédito Emergencial do BRDE para recuperação da economia da Região Sul (BRDE Recupera Sul) disponibilizou R$ 553,6 milhões na forma de capital de giro e microcrédito e atendeu 1.707 empresas até o momento.

As ações, entretanto, não se limitaram ao capital de giro. O BRDE buscou diversificar suas fontes, firmando parcerias com organismos internacionais, como Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outros. Além disso, para atenuar a situação das empresas e ajudar na manutenção dos empregos, o BRDE adotou o congelamento temporário da dívida de clientes, em especial micro e pequenos empresários dos três Estados. Inicialmente, a prática conhecida como standstill teria duração de seis meses, mas foi reeditada em maio, podendo chegar a 18 meses em alguns casos. Até o momento, mais de dois mil contratos foram prolongados.

Também fazem parte das iniciativas ganhadoras o BRDE Empreendedoras do Sul, programa de crédito exclusivo para empresas lideradas por mulheres que já contempla liberou R$ 106,1 milhões; a linha de financiamento especial para as empresas da Economia Criativa do Rio Grande do Sul, que disponibilizou R$ 12,9 milhões; e o SC Mais Renda Empresarial, a iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina para ajudar no enfrentamento dos prejuízos econômicos e sociais provocados pela pandemia, que já investiu R$ 98,9 milhões.

continua após publicidade .

Além dos auxílios diretos promovidos neste período, o BRDE Recupera Sul também trouxe importantes avanços nos processos operacionais do banco. As ações de Tecnologia da Informação implementadas englobam a digitalização de processos, segurança cibernética, digitalização de processos, expansão dos canais digitais e outras. Em 2020, por exemplo, as solicitações de financiamento foram disponibilizadas de forma online. Já em 2021, foi lançado o aplicativo móvel do BRDE.

O diretor-presidente Wilson Bley destacou a importância da digitalização para que o BRDE realizasse seu trabalho com excelência e conquistasse o prêmio. “Como diretor de operações, sempre fui um defensor da digitalização do Banco. Hoje, como diretor-presidente, minha bandeira segue a mesma. Vencer o Prêmio Banking Transformation significa que fizemos e continuaremos fazendo um belo trabalho nessa área para contribuir cada vez mais com o desenvolvimento do Sul do Brasil, nosso principal objetivo”, concluiu.

Para o diretor administrativo Dr. Luiz Carlos Borges da Silveira, essa conquista é fruto de um trabalho de constante inovação do Banco. “O BRDE tem uma história de 60 anos já, o que demonstra que nós estamos sempre trabalhando para inovar. Essa vitória só é possível porque temos uma equipe engajada, pronta para novos desafios. Ficamos felizes pelo reconhecimento de que seguimos no caminho certo”, comemorou.

continua após publicidade .

A categoria faz parte do pilar Ecossistemas, que refere-se a empresas envolvidas no ecossistema financeiro, sejam elas de meios de pagamento (adquirentes, bandeiras, emissores de cartões), fintechs, financeiras, transportadores de valores, fundos de investimento, bolsas de valores, bureaux de crédito, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, seguradoras e outras.

“Inovar, estar sintonizado com as demandas dos nossos setores produtivos está na essência do BRDE. O Banking Transformation 2021 retrata esse esforço cotidiano de apoiar a economia da região do Sul, mas que durante a pandemia exigiu muito mais. Exigiu um banco efetivamente parceiro dos pequenos negócios, de quem mais sofreu com a crise, mas igualmente apoiando investimentos que sinalizam para a retomada”, destacou o diretor de Planejamento, Otomar Vivian.