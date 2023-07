BRDE renova convênio com Sebrae e anuncia R$ 42 milhões em créditos

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) renovou a parceria que já tem com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) pelos próximos cinco anos. Com a assinatura de convênio de cooperação técnica financeira, pequenos negócios poderão captar recursos da ordem de R$ 42 milhões nos próximos meses. Nos últimos 18 meses, foram disponibilizados créditos de R$ 34,6 milhões no Paraná para micro e médias empresas, dentro dessa parceria.

O acordo tem por objetivo potencializar o acesso ao crédito com a utilização de garantia complementar do FAMPE – Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas. O convênio vai permitir que as empresas desses portes, nos três estados do Sul, possam contrair financiamentos com garantia de até 80% do valor do empréstimo.

Em abril deste ano, o BRDE e a Fomento Paraná, do Sistema Paranaense de Fomento, e a cooperativa de crédito Cresol se tornaram operadoras no Paraná do programa Crédito Inovação. Nesta parceria, o Sebrae contratou consultores especializados e oferece consultoria gratuita para facilitar o processo do acesso ao crédito, que tem taxas de juros mais baixas e prazos mais longos que as linhas disponíveis no mercado.

"A parceria de longa data entre o BRDE e o Sebrae, da década de 90, agora renovada, demonstra que temos alcançado bons resultados. Temos como meta aproximar o banco da sociedade e tornar o financiamento mais acessível para o pequeno empresário", destacou o diretor do BRDE no Paraná, Wilson Bley Lipski.

“Tanto o BRDE quanto o Sebrae têm naturalmente uma vocação de atender os pequenos negócios. Oferecemos neste convênio acesso a crédito, mas ao mesmo tempo condições para que o dinheiro seja bem aplicado com segurança para que o negócio possa alcançar escala”, destaca o presidente do Sebrae, Décio Lima.

A assinatura da renovação do convênio ocorreu no auditório da sede do BRDE em Florianópolis. A cerimônia de assinatura foi realizada pelo presidente do BRDE, João Paulo Kleinübing, com presença do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Nacional, José Zeferino Pedrozo, e autoridades de Santa Catarina.

