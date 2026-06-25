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ESTEIRA SIMPLIFICADA

BRDE reforça atuação regional e atendimento a micro e pequenas empresas no Paraná

Medidas incluem mudanças organizacionais, reforço da atuação descentralizada e o desenvolvimento de uma esteira de crédito simplificada

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 11:22:15 Editado em 25.06.2026, 11:22:07
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BRDE reforça atuação regional e atendimento a micro e pequenas empresas no Paraná
Autor Foto: Isabeli Guerreiro/BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) avançou neste mês de junho em um conjunto de iniciativas voltadas a fortalecer a atuação regional e o atendimento a micro e pequenas empresas no Paraná. As medidas incluem mudanças organizacionais, reforço da atuação descentralizada e o desenvolvimento de uma esteira de crédito simplificada, em fase piloto, para operações de menor valor.

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A agenda integra as diretrizes do Planejamento Estratégico 2025-2030 do banco e segue orientação do governador Carlos Massa Ratinho Junior para que o BRDE amplie sua presença junto aos setores produtivos do Estado, aproxime-se de clientes e parceiros e amplie a capilaridade das contratações no Paraná. Como integrante do Sistema Paranaense de Fomento, o banco busca ampliar a oferta de crédito para o desenvolvimento, com atendimento mais próximo de empresas, produtores, cooperativas, municípios e parceiros operacionais.

No Paraná, a estratégia de regionalização prevê um fortalecimento gradativo da atuação do banco, de leste para oeste. Nesta primeira etapa, a atenção está voltada ao Litoral e à Região Metropolitana de Curitiba, que hoje respondem por 15,7% do valor contratado pelo BRDE no Estado, e aos Campos Gerais, com participação de 8,6%. São regiões em que o banco identifica espaço para crescimento da oferta de crédito, observadas as características produtivas, o perfil econômico e as demandas de cada território.

O movimento também inclui um olhar específico para regiões economicamente mais deprimidas, como o Vale do Ribeira, o Norte Pioneiro e a região do Arenito Caiuá, no Noroeste do Estado. Tal atenção reforça a missão de desenvolvimento do BRDE, que combina o apoio a polos produtivos consolidados com a ampliação do acesso ao crédito em áreas que enfrentam desafios estruturais ou menor presença de financiamento de longo prazo.

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No Litoral, a ampliação da atuação do banco é complementar à estratégia do Governo do Paraná de estimular o desenvolvimento regional por meio de investimentos em infraestrutura, mobilidade, requalificação urbana e valorização turística. A oferta de crédito pode contribuir para potencializar os efeitos de grandes intervenções como a Ponte da Vitória, em Guaratuba, e a requalificação de orlas sobre a atividade econômica, a geração de renda e empregos e a fixação de pessoas nos municípios litorâneos, apoiando empreendimentos capazes de responder ao novo ciclo de investimentos públicos na região.

“O BRDE tem uma missão regional por natureza. O que estamos fazendo é aprimorar a capacidade de chegar a mais empresas e municípios, com processos mais ágeis, equipes bem direcionadas e presença qualificada nas diferentes regiões do Paraná”, afirma o diretor-presidente do banco, Renê Garcia Junior. “O crédito público deve estar a serviço do desenvolvimento, chegando a quem produz, gera emprego e movimenta a economia local”.

ESTEIRA SIMPLIFICADA – Uma das frentes em desenvolvimento é a esteira de crédito simplificada, em fase piloto, estruturada como uma solução tecnológica de apoio à análise e à tramitação de operações de menor valor. A ferramenta, espécie de robô de crédito, busca dar mais agilidade ao processo, sem abrir mão da análise técnica, da segurança operacional e dos critérios de concessão adotados pelo banco.

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A medida complementa a reorganização interna da agência paranaense do banco. Miriam Lipinski de Souza assume uma gerência adjunta de Operações voltada ao atendimento e acompanhamento de micro e pequenas empresas. Paulo Marques Ferreira, por sua vez, passa a atuar como gerente adjunto de Planejamento, com foco em regionalização, integração com parceiros operacionais e padronização da atuação localizada.

Segundo o diretor administrativo do BRDE, Heraldo Neves, as mudanças fazem parte de uma agenda para valorizar quadros internos, melhorar processos e fortalecer uma instituição mais integrada. “A regionalização precisa combinar proximidade e método. O banco deve conhecer as características de cada região, mas também atuar com padrão, coordenação e eficiência. Esse equilíbrio é essencial para ampliar o alcance do BRDE e qualificar o atendimento”, diz.

O superintendente da Agência Curitiba, Paulo Starke, frisa os aspectos positivos do reforço na regionalização e da presença mais ativa do banco junto a agentes econômicos locais. “A aproximação permanente com clientes, parceiros operacionais e entidades empresariais permitirá estruturar soluções de crédito ainda mais alinhadas às demandas concretas de quem produz e investe no Paraná”, afirma.

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CAPITAL FEDERAL – O BRDE também designou Pedro Preussler para exercer a função de chefe do Escritório de Brasília. A função responde à Superintendência de Crédito e Controle, comandada atualmente por Thiago Tosatto, e reforça a atuação institucional do banco. Entre os objetivos do Escritório de Brasília estão o acompanhamento de agendas de interesse do banco, o apoio à articulação com programas federais e fontes de recursos, a interlocução com ministérios e órgãos reguladores e a identificação de oportunidades relacionadas a políticas públicas e instrumentos de financiamento.

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Apoio a Polos Produtivos Banco Regional de Desenvolvimento Crédito para Micro e Pequenas Empresas Iniciativas de Desenvolvimento Econômico Planejamento Estratégico BRDE Regionalização no Paraná
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