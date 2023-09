BRDE libera R$ 91,4 milhões para empresas e prefeituras

O Governo do Estado e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinaram nesta segunda-feira (25) novos contratos com empresas, cooperativa e prefeituras paranaenses, que somam R$ 91,4 milhões em financiamentos. A autorização que efetivou as novas operações financeiras foi assinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, diretores do BRDE no Paraná e representantes das instituições beneficiadas.



Atendendo os três estados do Sul, o BRDE é um importante instrumento para financiar projetos e empreendimentos dos setores público e privado, ressaltou o governador. “O banco é estratégico para o desenvolvimento do Estado, dando um grande suporte às empresas, cooperativas e aos municípios paranaenses. O PIB do Paraná cresceu 8,6% no primeiro semestre, e esse avanço também é fruto desse importante trabalho”, disse Ratinho Junior.

“O BRDE tem buscado atender todas as regiões do Estado e em diferentes segmentos. A nossa ideia é fazer com que o banco esteja cada vez mais próximo do empresário, mais acessível, criando ferramentas para facilitar a vida de quem produz”, destacou o governador. “Também queremos ampliar a presença do banco nos municípios, como já acontece com a Fomento Paraná, para facilitar o acesso às linhas de crédito”.

O diretor Financeiro da agência paranaense do BRDE afirmou que 45% das operações do banco são feitas no Estado. “Repassamos crédito barato, em boas condições e a longo prazo àqueles que, efetivamente, contribuem com a geração de emprego e renda", disse Wilson Bley Lipski. “Para isso, temos diferentes linhas, voltadas a diversos segmentos. Uma delas é voltadas à energia renovável, que ajuda o Paraná a se consolidar como o Estado mais sustentável do Brasil e também o status da nossa instituição como Banco Verde, que apoia a sustentabilidade”.

EMPREENDIMENTOS – Entre as iniciativas que deverão ser contempladas, a que representa o maior volume financeira é contrato firmado com a Cooperativa Agrária Agroindustrial, no valor de R$ 49,9 milhões, para a construção de uma nova Pequena Central Hidrelétrica (PCH) na divisa dos municípios de Guarapuava e Pinhão, na região Centro-Sul do Paraná. Denominada PCH São Jerônimo, a estrutura terá uma potência instalada de 15,5 Megawatts após concluída.

O projeto também prevê a instalação de 14 quilômetros de rede de distribuição para interligar a PCH à subestação da Copel na Colônia Socorro. Com a nova estrutura, a Cooperativa Agrária ampliará a produção própria de energia elétrica a partir de fontes renováveis, tornando-se autossuficiente para a alimentação de suas atividades.

“É um projeto antigo, que iniciamos em 1992, mas que agora está se tornando realidade. Junto a outro empreendimento hidrelétrico que opera desde 2016, seremos autossuficientes na geração de energia elétrica em todas as nossas atividades industriais”, explicou o diretor-presidente da Agrária, Adam Stammer. “Isso compreende os projetos já instalados, os que estão sendo terminados e os que vamos iniciar nos próximos três anos”.

A indústria de peças agrícolas RDP, de Cascavel, contraiu um empréstimo de R$ 2 milhões para modernizar a linha de produção. “Tivemos acesso a duas linhas de crédito e vamos robotizar o processo de solda, que acelera a produção e melhora a garantia do produto, além de adquirir uma máquina para a fabricação de rodas de maquinários agrícolas”, explicou o diretor Executivo da RDP, André Chiumento. “Foi nossa primeira operação direta com o BRDE e todas as condições oferecidas foram muito atrativas”.

Outros acordos firmados contemplam R$ 3,2 milhões para ampliação da empresa de energia solar UFV Icaraíma, que vai implantar uma usina solar com capacidade instalada de 1 MWh, e R$ 6 milhões para o supermercado Boza, de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

PREFEITURAS – Os novos contratos com os municípios estão dentro da linha estruturada pelo BRDE e a Secretaria das Cidades para cidades com mais de 80 mil habitantes. O primeiro contrato prevê o repasse de R$ 11,5 milhões para a Prefeitura de Pinhais, na Região Metropolita de Curitiba. Os recursos serão utilizados para pavimentação de vias da cidade. Outros R$ 18,6 milhões foram financiados pelo setor educacional da Prefeitura de Cascavel, no Oeste, também a ser gerido pela administração municipal.

A prefeita de Pinhais, Rosa Maria, destacou que esta é a segunda operação contratada com o BRDE, já que o banco será o principal financiador do novo hospital que está sendo construído na cidade. “Estamos acelerando a entrega de serviços e equipamentos de infraestrutura no nosso município com apoio do banco, que oferece crédito atrativo, com pouco burocracia e bastante agilidade durante todo o processo”, disse.

