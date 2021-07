Da Redação

BRDE lança websérie sobre parceiros no Paraná; vídeos

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) lança nesta semana no Paraná uma websérie que destaca seus parceiros. O objetivo é complementar a campanha dos 60 anos da instituição e reforçar o papel do BRDE para empresas que procuram inovação e desenvolvimento ao longo dos anos de história da institução financeira.

continua após publicidade .

A série de vídeos será divulgada nas redes sociais oficiais do BRDE, em rodízio para que se possa evidenciar o apoio do banco aos diversos segmentos e tamanhos de empresas. O case que simboliza a parceria junto às cooperativas foi gravado na Agrária, do distrito de Entre Rio, de Guarapuava.

“O BRDE é um banco conhecido pelo cooperativismo. O banco sempre entendeu as particularidades da Agrária e sempre trabalhou com pessoas técnicas e muito bem preparadas”, afirma o presidente da Agrária, Jorge Karl.

continua após publicidade .

Por meio de relatos, os clientes destacam o banco como um parceiro que presta uma consultoria, muito além de apenas ofertar crédito a juros baixos. Como exemplo de projeto de inovação, e também por ter sido selecionado no BRDE Labs, também há o depoimento da Radek Systems, uma das dez finalistas do programa.

Desenvolvido em parceria com a Hotmilk - Ecossistema de Inovação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), o Labs colocou startups em contato com cooperativas agroindustriais a fim de criar soluções para melhorar seus processos de produção, automação, financeiro, além da gestão e infraestrutura.

A startup ajuda empresas concessionárias de energia a reduzir perdas comerciais e não técnicas (roubo) de energia utilizando inteligência de dados e internet das coisas (IoT). Ela pretende usar a experiência para ajudar a formatar uma plataforma para atender as empresas do setor de agronegócio.

continua após publicidade .

“Se o empreendedor acredita na sua ideia, o BRDE é um caminho excelente, porque o empresário continua dono do próprio negócio”, afirma Wellington Desan, diretor da Radek.

Assim como a Radek, que investiu na inovação, o BRDE também auxiliou diversos negócios na área da agropecuária. Um exemplo foi o investimento feito na Chácara Pequena Holanda, de Arapoti, nos Campos Gerais. Com o auxílio do banco, o proprietário Nícolas Bronkhorst conseguiu aplicar inovação no seu processo agropecuário, com o tratamento de dejetos, gerando maior sustentabilidade e oportunidade de negócio.

“O BRDE foi fundamental para a compra do equipamento. Sem ele eu não conseguiria”, afirma Bronkhorst.

continua após publicidade .

RECUPERAÇÃO – O banco também atuou na recuperação da crise financeira durante a pandemia da Covid-19. “A gente se viu num momento muito difícil, que parecia sem saída. O empréstimo do BRDE nos ajudou muito com o capital de giro, o que foi fundamental para manter o negócio”, explica Elton Passarelli, sócio da empresa Bike4u, durante o vídeo da websérie.

“É muito gratificante presenciar esse reconhecimento trazido pelos próprios clientes do BRDE. Essa websérie é para que todo nosso esforço, nosso trabalho de inovação e desenvolvimento, sejam ainda mais disseminados pela região”, finaliza o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Wilson Bley.

continua após publicidade .

Confira os vídeos:

Agrária

continua após publicidade .

Radek

Pequena Holanda

Bike4You