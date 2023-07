BRDE Labs PR encerra fase de captação e parte para seleção de startups

O BRDE Labs, programa de inovação aberta criado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), encerrou a fase de captação de startups e trabalha no novo ciclo de seleção das inscritas, até 16 de agosto. O objetivo é conectar empresas âncora que lançam desafios e startups que desenvolvem soluções inovadoras. O tema deste ano é “Inovação Verde e Equidade”.

Foram 185 startups se inscreveram nessa etapa e apresentaram 356 soluções para os 31 desafios propostos que se enquadram no tema da edição deste ano, o que representa um aumento tanto no número de startups quanto de soluções e desafios em comparação à edição de 2022. No ano passado, 163 startups apresentaram 288 propostas para 26 desafios.

Neste processo, foram conectadas startups de todas as regiões do Brasil, com destaque ao Paraná, com 53, seguido dos estados de São Paulo, com 49, e Rio Grande do Sul, com 23. Também se inscreveram duas startups dos Estados Unidos e uma do Canadá, mostrando o alcance do programa.

Até 16 de agosto ocorre a etapa de seleção das startups inscritas. Nessa triagem, cada empresa âncora deve escolher até dez startups captadas para a um pitch (apresentação sobre a sua solução tecnológica) diante de uma comissão formada pelos representantes das empresas – será avaliada a aderência aos desafios propostos, a equipe da startup e o conteúdo inovador de cada uma.

O BRDE Labs no Paraná está em sua quarta edição e já trabalhou os temas cooperativas, indústria, ESG e, agora, inovação verde e de equidade.

