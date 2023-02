BRDE e Pato Branco firmam acordo para projetos voltados à tecnologia

Da Redação

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Prefeitura de Pato Branco assinaram nesta sexta-feira (24) um acordo de cooperação técnica com objetivo de promover ações conjuntas que apoiem programas, projetos e o desenvolvimento na área da tecnologia. A solenidade de assinatura aconteceu na agência da instituição em Curitiba.

Nesse acordo estão previstas reuniões, orientação técnica no Parque Tecnológico de Pato Branco, com estrutura voltada à pesquisa, extensão e incubação de empresas de base tecnológica. A equipe do BRDE se dispõe a apoiar empresas e programas de caráter de inovação, por meio de financiamentos viáveis e customizados.

O diretor administrativo do BRDE, Luiz Carlos Borges da Silveira, explicou que a parceria condiz com a missão da instituição. “O banco vai oferecer condições por meio do crédito para avanços na área de inovação e desenvolvimento de Pato Branco e toda a região”, disse.

“O acordo atende as expectativas da população em relação à administração pública, o acesso a linhas de crédito, possibilidades de PPPS (parcerias público-privadas) e condições de financiamento dentro do município, que resultam na modernização do setor público, que faz a diferença na ponta”, afirmou o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu.

Também participaram da solenidade o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco, Marcos Colla; a diretora do Departamento do Transporte Aéreo, Elenice Catafesta Smiderle; o empresário Diego Busato; os gerentes adjuntos de Planejamento do BRDE, Mateus Muller e Thais Grandi, respectivamente.

PARCERIAS NO ESTADO

O BRDE expandiu sua atuação na área de inovação por meio do crédito em vários municípios do Paraná. “A instituição vem adotando uma postura de aproximação com as reais necessidades de cada região, de customizar o crédito de acordo com o perfil de cada pessoa, empresa, município, com a diretriz de fomentar o desenvolvimento social e econômico, a sustentabilidade, inovação e o diálogo permanente com a sociedade”, salientou o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

No Show Rural, realizado no início desse mês, o BRDE assinou acordo semelhante com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Fundação Araucária para apoio a projetos de pesquisa tecnológica nos termos propostos pelo Fundo Verde e Equidade. No Espaço Digital Show Rural, aconteceu a assinatura do BRDE com Iguassu Valley do Programa Oeste em Desenvolvimento, para ações similares com foco em inovação no agronegócio.

Em novembro do ano passado, o banco e o Parque Tecnológico Itaipu firmaram um acordo de cooperação técnica com a finalidade de abrir novos investimentos em projetos ligados à inovação, durante participação no Desenvolve Paraná-Governo 5.0, realizado em Foz do Iguaçu.

Outro acordo foi assinado com o Cilla Tech Park, em Guarapuava (parque tecnológico de quarta geração, com 14 organismos e empresas, universidades, em articulação com a realidade regional e agendas globais). E, em agosto, foi firmada parceria com o Biopark, parque tecnológico de Toledo, com 131 empresas, um ecossistemas de negócios e tecnologias inovadoras.

