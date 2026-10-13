BRDE destina R$ 95 milhões para apoiar projetos de inovação no Paraná

O limite total das operações é de R$ 4 milhões por grupo econômico em cada exercício anual

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) destinou R$ 95,1 milhões para financiar projetos de inovação de micro, pequenas e médias empresas do Paraná. Já em operação, o Programa Inova Paraná atende empresas com faturamento anual de até R$ 300 milhões e busca ampliar a capacidade de investimento e a competitividade dos negócios paranaenses.

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Os recursos podem financiar desde o desenvolvimento de um novo produto ou processo até a modernização tecnológica de linhas de produção e atividades de prestação de serviços. O programa também inova ao prever uma modalidade de capital de giro voltada especificamente a empresas inovadoras.

“O Paraná construiu um ambiente de inovação cada vez mais diversificado, que reúne universidades, parques tecnológicos, startups e empresas de diferentes portes”, afirma o diretor-presidente do BRDE, Heraldo Neves. Segundo ele, como integrante do Sistema Paranaense de Fomento, o papel do BRDE é contribuir para que boas ideias, conhecimento e modernização produtiva se transformem em investimento e renda. “Com o Inova Paraná, ampliamos as alternativas de crédito para que as empresas possam incorporar tecnologia e inovar com condições adequadas ao ciclo desses projetos”.

O Inova Paraná está estruturado em três modalidades. A linha de Desenvolvimento da Inovação financia projetos para criação de novos produtos, processos e serviços ou o aprimoramento dos já existentes. Nessa modalidade, o crédito pode chegar a R$ 3 milhões por CNPJ, com taxa de TR + 6% ao ano e prazo de até 84 meses, incluindo até 12 meses de carência.

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Na modalidade de Transformação Digital, são apoiados investimentos de até R$ 2 milhões por CNPJ, com prazo de até 60 meses. Entre os itens financiáveis estão máquinas, equipamentos, dispositivos e softwares integrados que incorporem tecnologias como inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, Big Data, segurança digital, manufatura aditiva e digital, integração de sistemas, digitalização de processos, sistemas de simulação e robótica avançada. A taxa é de TR + 9% ao ano.

Já a linha de Capital de Giro para Empresas Inovadoras disponibiliza até R$ 1 milhão por CNPJ, com prazo de até 48 meses e taxa de TR + 9% ao ano. Podem se enquadrar nessa modalidade empresas que tenham recebido apoio da Finep por financiamento ou subvenção econômica, tenham sido beneficiadas por programas do BNDES voltados à inovação, possuam registro de patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) nos últimos 48 meses ou estejam instaladas em parques tecnológicos do Paraná.

As taxas previstas pelo programa já consideram o bônus de adimplência. Em todas as modalidades, a carência pode chegar a 12 meses. O limite total das operações é de R$ 4 milhões por grupo econômico em cada exercício anual.

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RECURSOS – A dotação de R$ 95,1 milhões tem origem no Fundo Impulsiona Sul e os recursos são destinados ao Programa BRDE Promove Sul. A carteira do Inova Paraná é operada exclusivamente pela Agência do BRDE no Paraná, reforçando a disponibilidade de funding para investimentos de empresas instaladas no Estado.

A iniciativa amplia o conjunto de instrumentos utilizados pelo BRDE para apoiar a inovação empresarial, combinando financiamento ao desenvolvimento de produtos e processos, incorporação de novas tecnologias e fortalecimento financeiro de empresas que já apresentam características inovadoras.

FINEP – Além dos recursos próprios e dos programas estruturados pelo Banco, o BRDE também atua como agente financeiro da Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Nesse contexto, o Inova Paraná funciona como uma fonte complementar de financiamento, uma vez que amplia a capacidade do Banco de atender à demanda por crédito para inovação mesmo diante da disponibilidade periódica dos recursos repassados pela financiadora federal.

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“O Inova Paraná amplia nossa capacidade de atender uma demanda crescente das empresas por recursos para inovar. Ao complementar as linhas que já operamos, o programa nos dá mais condições de apoiar projetos em diferentes momentos e manter uma oferta mais contínua de crédito para inovação no Paraná”, explica o superintendente do BRDE no Paraná, Paulo Starke.

Mais informações sobre o programa, condições de financiamento e critérios de enquadramento no site www.brde.com.br.