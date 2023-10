BRDE cria canal de atendimento a afetados pelas chuvas; saiba mais

Com o propósito de apoiar o setor produtivo e municípios das regiões mais afetadas pelas chuvas no Paraná, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) vai abrir um canal de atendimento disponível para empresas, produtores rurais e cooperativas mais atingidos.

Em um primeiro momento, serão disponibilizados atendimentos pelos telefones (41) 3219-8056/8096 em horário comercial, com a finalidade de atender demandas que possam ser absorvidas pelo banco, por meio de linhas de crédito, financiamentos e recursos de fontes operadas pelo BRDE.

Caso o solicitante se enquadre no perfil, o pedido será encaminhado aos analistas do banco, que poderão customizar o negócio de quem foi afetado, de acordo com a natureza do empreendimento.

“O BRDE vai ter um uma postura de entender cada caso, e apresentar a melhor proposta para recuperação seja do empreendimento, cliente ou cidade. Também abriremos esse diálogo com as prefeituras, mobilizando nossa equipe e oferecendo soluções viáveis”, explicou o diretor-administrativo do banco, João Biral Junior.

Uma equipe do BRDE está se mobilizando para a arrecadação de materiais para os desabrigados, de acordo com assistência humanitária monitorada pela Defesa Civil do Paraná, por meio de distribuição de kits de cestas básicas, colchões, higiene e limpeza, telhas – a serem enviados para cada cidade.

“O objetivo é estabelecer uma comunicação direta com os grupos prejudicados no Estado, entender as necessidades dos setores que são atendidos pelo banco e especialmente trazer nossa colaboração neste momento, onde muitas pessoas estão precisando de suporte e solidariedade”, disse o diretor-financeiro do BRDE, Wilson Bley Lipski.

O BANCO

O BRDE foi criado há 62 anos e atua nos três estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a missão de promover o desenvolvimento social e econômico da região, por meio de fomento de negócios, na transformação de objetivos em realidade social e humana, com financiamentos de longo prazo, destinados a pessoas jurídicas.

