BRDE consolida recordes históricos com R$ 446,6 milhões de lucro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A maior parte dos financiamentos está ligada a projetos sustentáveis

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, consolida novo recorde em seu balanço financeiro de 2022, fechado oficialmente dia 30 de março. Em seu resultado histórico, o banco totalizou R$ 446,6 milhões de lucro líquido em 2022, um aumento de 68,6% em relação ao ano anterior. Esse desempenho é consequência do aumento nas operações de crédito, baixa inadimplência (menos de 1%) e na evolução da carteira de operações de crédito, composta por 39,2 mil clientes ativos, com empreendimentos financiados em 1.214 municípios onde o BRDE atua.

continua após publicidade .

“Esse resultado positivo, permite ao banco novas possibilidades de expandir recursos para financiamentos de projetos e programas que promovam permanentemente o desenvolvimento do Sul, assim como demonstrar a transparência da instituição, na operação de seus ativos”, explicou o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski. “O BRDE avançou seu posicionamento perante a sociedade, ao esclarecer o uso do crédito como ferramenta para o desenvolvimento social e econômico, seja de uma cidade, estado, região ou de um país, vocacionado ao bem-estar de pessoas”, concluiu Bley.

No demonstrativo desse balanço, foram ratificados os números históricos de investimentos em 2022, com R$ 4,4 bilhões em toda região Sul, sendo que R$ 1,7 bi desse valor, foi destinado em financiamentos que movimentaram a economia do Paraná. O estado também supera sua meta histórica, uma vez que em 2021, atingiu R$ 1,4 bi, com média aproximada de R$ 1,2 bi desde 2019.

continua após publicidade .

A maior parte dos financiamentos está ligada a projetos sustentáveis e de inovação, nos quais 79,5% de suas linhas de crédito tem, no mínimo, aderência a um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ou seja, do volume total do contratos, R$ 3,5 bilhões se enquadram aos ODS. Em 2021, o BRDE chegou a R$ 4,1 bi e o alinhamento aos ODS era em torno de 74%.

FINANCIAMENTOS - A indústria foi o setor com maior volume de contratações, com montante de R$ 1,4 bilhão - aumento de 50,3% em relação ao ano anterior. Em seguida, a agropecuária, comércio e os serviços tiveram praticamente o mesmo nível de recursos, de aproximadamente R$ 1,1 bilhão, seguido da infraestrutura que chegou a R$ 877 milhões, mantendo o patamar de 2021.

A captação de fundos internacionais foi responsável pelo aumento de 10,5% das operações, equivalente a R$ 459, 7 milhões, da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), do banco Europeu de Investimentos (BEI) e do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Curso de desenvolvedor de sistemas do BRDE forma 632 alunos de escolas

Nessas parcerias BRDE e a AFD firmaram o terceiro contrato de empréstimo e cooperação técnica, no valor de 100 milhões de euros, em outubro de 2022. Os recursos serão direcionados a financiar projetos alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com destaque para a geração de energia com fontes renováveis e modernização dos sistemas de iluminação pública nas cidades. Em julho de 2022, o CAF duplicou o valor aprovado ao BRDE, que passou de 70 milhões para 140 milhões de dólares, visando a ampliação do financiamento a empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento sustentável na Região Sul.

PARANÁ - A atuação do BRDE no Paraná se destacou na Agropecuária, com 31,7% de contratações. O Banco do Agricultor Paranaense alcançou R$ 127 milhões via BRDE, beneficiando 546 agricultores. Criado pelo Governo do Estado, o programa concede subvenção econômica a produtores rurais, cooperativas e associações de produção, comercialização e reciclagem, e a agroindústrias familiares, além de projetos que utilizem fontes renováveis de geração de energia e programas destinados à irrigação.

continua após publicidade .

Enquanto o Programa Trator, Implementos e Equipamentos Solidários para a Agricultura Familiar possibilita o financiamento, com preços mais acessíveis, de tratores, pulverizadores e colhedoras para pequenos produtores. O resultado do BRDE consolidou 763 operações de crédito, somando R$ 137,1 milhões neste programa.

ATUAÇÃO EM PPPs - Em 2022, o BRDE participou na estruturação de sete iniciativas que contemplam estruturação de projetos, Fundo de Parcerias Público-Privadas e concessão. O Banco realizou estudos para estruturar a concessão de pátios veiculares do Detran do Paraná. O projeto prevê a implantação e modernização dos pátios, prestando serviços de remoção, guarda e liberação de veículos apreendidos pelo órgão responsável pelas autuações em todos os municípios do Estado. O ganhador da concessão, será responsável pela administração dos pátios, gerando uma economia de aproximadamente R$ 7 milhões por ano ao Governo do Estado.

continua após publicidade .

CAMINHO DA INOVAÇÃO - As contratações do BRDE para projetos de inovação, por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), alcançaram R$ 186,1 milhões, equivalente a cinco vezes o valor contratado no ano anterior. Com isso, o BRDE retifica sua posição nacional, como o maior repassador de recursos da Finep.

Os três estados participam do BRDE Labs, programa criado para acelerar o desenvolvimento do ambiente de inovação do Sul, com foco em acompanhamento e investimentos em startups, por meio de suas soluções. O BRDE promove o programa com participação de empresas, mentorias, encontros de forma gratuita e com alto nível de coordenação, em parcerias com instituições de ensino e todo o ecossistema de inovação.

O banco realizou em parceria com a CAF e Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), a edição do Dev The Devs, nos três estados do Sul. O programa que propões a formação básica de desenvolvedores de sistemas por alunos do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino, destinou 50% de suas vagas às meninas. O curso é oferecido de forma totalmente online e gratuita, para 2.100 jovens com o perfil do programa.

BANCO VERDE e RESPONSABILIDADE SOCIAL - O BRDE instituiu a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, em demonstração, segundo o diretor administrativo, Luiz Carlos Borges da Silveira, ao aperfeiçoamento nas estratégias e ações do banco, incluindo o objetivo climático no rol de diretrizes.

Também foi criado o Banco Verde, que abriga as ações do banco na promoção do impacto socioambiental e climático. “O Banco Verde trabalha com os eixos de mitigação do impacto ambiental das atividades operacionais do BRDE, promoção de projetos socioambientais e climáticos via financiamento Fundo Verde e de Equidade e daqueles com as mesma características por meio das operações de crédito”, concluiu Borges.

Siga o TNOnline no Google News