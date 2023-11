BRDE bate meta de R$ 1,7 bilhão em novos contratos no Paraná

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) superou a meta prevista para 2023 no Paraná e alcançou, já em novembro, R$ 1,7 bilhão em contratos de crédito. A estimativa para esse ano era, no mínimo, chegar ao mesmo volume do ano passado, de R$ 1,7 bilhão pela agência paranaense do banco, mas ao longo de doze meses. Até o final de dezembro deve ser batido um novo recorde em contratações, com aproximadamente R$ 2 bilhões.

“A diversificação de fundings praticadas pelo banco, a busca de novas parcerias e o posicionamento de se tornar um Banco Verde contribuem para alavancar esses resultados, que impactam na economia ativa da sociedade”, disse o diretor financeiro do BRDE, Wilson Bley Lipski.

Desde 2019, o BRDE no Paraná viabilizou em torno de R$ 6,5 bilhões em contratações, sendo R$ 2,2 bilhões em operações com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), R$ 1, 2 bilhão da Finame (Financiamento de Máquinas e Equipamentos) e cerca de R$ 1,1 bilhão em fundings internacionais, como a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), além de outros recursos captados de fundos diversos.

Nesta segunda-feira (20), o vice-governador Darci Piana se reuniu com o diretor regional da AFD, Dominique Haubergue, no Palácio Iguaçu. O encontro fortaleceu as relações entre a instituição e os órgãos públicos, sinalizando investimentos futuros em projetos alinhados com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com destaque para a geração de energia de fontes renováveis e modernização dos sistemas de iluminação pública nas cidades.



O BRDE e a AFD realizaram há quase um ano uma operação de 100 milhões de euros destinados a novos financiamentos nos três estados do Sul, área de atuação do banco. “Os recursos da agência francesa operados pelo banco representam um leque de possibilidades para o desenvolvimento social e econômico do Sul, por meio de crédito voltado à sustentabilidade”, disse o diretor administrativo do BRDE, João Biral Junior.

Desde 2018, foram estabelecidas três parcerias entre as duas instituições num volume total de R$ 1,064 bilhão, nos três estados do Sul, sendo R$ 521,9 milhões operados pelo BRDE no Paraná. Os recursos captados são repassados em financiamentos voltados para energia renovável, água e saneamento, agricultura sustentável, gestão de resíduos sólidos, cidades sustentáveis, saúde e educação.

A Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) é uma instituição financeira pública que põe em prática a política de desenvolvimento da França. Atua para combater a pobreza e favorecer o desenvolvimento sustentável. Com presença na África, Ásia, Oriente Médio, América Latina, Caribe e no Ultramar francês, financia e acompanha projetos que melhoram as condições de vida das populações, apoiam o crescimento econômico e protegem o planeta.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes na reunião com a AFD o secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; o superintendente Interino de Desenvolvimento Econômico e Social, Luís Mascarenhas; o assessor da Superintendência-Geral de Desempenho Econômico e Social, Filipi Braga Fahrhat; e o gerente de Projetos da AFD Brasil, Rogério Barbosa.

