BRDE apresenta estratégias do Banco Verde a membros da Coalizão LIFE

Como primeiro banco a se tornar membro da Coalizão LIFE de Negócios e Biodiversidade, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul apresentou sua jornada de Banco Verde e futuras estratégias, em reunião realizada com integrantes do órgão, que já tem experiência em negócios e ações sustentáveis. O LIFE é uma iniciativa formada por empresas protagonistas da transformação dos modelos de negócio. O encontro aconteceu no Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões, nessa terça-feira (15).

O diretor do BRDE no Paraná, Wilson Bley Lipski anunciou que essa metodologia, que avalia o desempenho das empresas em biodiversidade, está em processo de implantação. “Vamos ser cada vez mais um banco voltado a sustentabilidade. Em contratos operados no ano passado de R$ 4,4 bilhões, R$ 1,6 bi são considerados 100% verdes”, revelou Bley. “A estratégia do BRDE começou com o propósito do desenvolvimento social e ser indutor da sociedade, com estímulo de novas práticas, no relacionamento com clientes, customizando e facilitando o crédito para projetos verdes, em seu papel de ente público atuando nos três estados do Sul”, concluiu o diretor.

A metodologia LIFE permitirá que o BRDE as incorpore em seus modelos de negócios, avalie as operações e programas do banco, que otimizem tomada de decisões em investimentos que efetivamente contribuam para a conservação da biodiversidade. De acordo com o relatório socioambiental do BRDE, cerca de 80% das linhas de crédito aprovadas, tem aderência ao menos a um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O Fundo Verde e de Equidade também está provado e deve ser implantado ainda esse ano. Será lançado edital para o fundo, destinado ao apoio de iniciativas pautadas no desenvolvimento socioambiental, com recursos não reembolsáveis, em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná e Fundação Araucária.

PARCEIROS

Membros da Coalizão LIFE, as empresas JTI (Japan Tobacco Internacional), Grupo Boticário, Itaipu Binacional e Permian Global, apresentaram recortes das métricas da LIFE, a fim de qualificar a gestão, eficácia dos investimentos destinados aos programas ambientais, redução em riscos relacionados à biodiversidade e geração de créditos de biodiversidade, de acordo com a natureza de cada empreendimento.

O presidente do Conselho Diretor do LIFE, Roberto Klabin destacou que a metodologia é reconhecida internacionalmente “pela agenda global de biodiversidade, onde agrega valor, a partir da conservação, onde está alinhada com a agenda da COP15, onde foi firmado acordo histórico para desbloqueio de recursos financeiros voltados à conservação de espécies e lançou o tema de créditos de biodiversidade”.

BOAS PRÁTICAS

Nas ações que configuram o Banco Verde 27,3% do valor contratado em 2022 são projetos verdes, com impacto ambiental esperado, dos quais 94% possuem alinhamento ao ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima; apoio à projetos de Uso e Reciclagem de Resíduos e Tratamento de Resíduos Industriais no valor total de R$ 70,5 milhões; operações para a Equidade de Gênero, tratada no âmbito do Programa BRDE Empreendedoras do Sul, aplicou em 2022 R$128,6 milhões em projetos de diversas finalidades, todos eles alinhados ao ODS 5 (Igualdade de Gênero).

“O BRDE tem avançado muito em seu compromisso climático, com métricas, estratégias, parcerias e financiamento. Temos a oportunidade agora de conhecer, desenvolver e aplicar métricas da nossa pressão sobre a biodiversidade, além de vislumbrar oportunidade em negócios para o banco que, com certeza geram benefícios ainda mais amplos do Banco Verde para toda sociedade”, comentou o coordenador de Responsabilidade Socioambiental Eduardo Grijó, um dos responsáveis pelos dados socioambientais do banco.

Há outras ações de ordem cotidianas como a instalação de placas solares na agência do BRDE em Curitiba, além de coletas de remédios vencidos, pilhas e baterias, tampas de garrafas pet, roupas, construção de bicicletário, eliminação do uso dos copos de plástico descartáveis; reaproveitamento de banners; impressão frente-verso; movimento contínuo para uso de meios digitais, conservação da área externa com diversas espécies da flora local, incluindo a araucária e frutíferas.

A gerente de Planejamento e Novos Negócios do BRDE, Lisiane Maldaner Astarita, destacou que há programas apoiados pelo banco com mote para ESG, “como o BRDE Labs, iniciativa de inovação aberta que conecta empresa e startups, a fim de implantar soluções sustentáveis e o Dev The Devs, programa totalmente gratuito, destinado a alunos adolescentes de escolas públicas, par aprendizado e certificação de desenvolvimento de programas básicos de tecnologia da informação”.

METODOLOGIA

A metodologia LIFE de Negócios e Biodiversidade oferece métricas de desempenho em biodiversidade, que avaliam impactos positivos e negativos de cada negócio, orientando assim, sua estratégia por meio do software LIFE Key. Com isso, é possível aprimorar gestão ambiental, avaliar eficácia dos investimentos destinados aos programas ambientais, redução de riscos relacionados à perda da biodiversidade e possibilita a geração de créditos de biodiversidade.

A Certificação LIFE assegura com sua metodologia, confiança, transparência e robustez na gestão corporativa.

PARTICIPAÇÕES

Também participaram da reunião o gerente Administrativo do BRDE, Sandro Hauser. Pelo Instituto LIFE, Regiane Borsato, diretora executiva do Instituto LIFE, Rosana Renner, gerente executiva e Cecília Brosig, coordenadora de Comunicação e Relações Institucionais. Do Grupo Boticário, Gersika Foschiani, da gerência de Impacto Ambiental. Pela Permian Global, a CEO Alice Alexandre. Itaipu Binacional foi representada pelo engenheiro florestal Luís Cesar Rodrigues da Silva e JTI no Brasil pelo diretor de assuntos corporativos Flávio Goulart.

