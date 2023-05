BRDE apresenta atualização das linhas de crédito a consultores do PR

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) promoveu o tradicional “Café com Consultores” para apresentar a atualização de suas linhas e novas taxas de crédito, além dos financiamentos possíveis dentro da estratégia Banco Verde. Participaram cerca de 50 consultores de diversos municípios e regiões do Estado. O evento foi realizado nesta terça-feira (30), no Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões, em Curitiba.

“O objetivo desse encontro é trazer esses profissionais para dentro do banco, pois eles fazem parte da rotina da instituição e nos ajudam a avaliar nosso próprio desempenho. Também contribuem para nosso plano de desenvolvimento social e econômico da Região Sul”, avaliou o superintendente do BRDE, Paulo Starke.

O Banco Verde está conectado a linhas e projetos que estejam ligados a ao menos um dos Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), alinhados com o compromisso global de descarbonização ou investimentos verdes, e que tenham como pano de fundo preocupações com as mudanças climáticas, equidade e inclusão econômica e cidadã.

Na apresentação sobre o perfil do BRDE, Starke ressaltou que há 20 anos o banco fazia repasses em sua totalidade com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e hoje atua com 15 diferentes fontes de recursos, nacionais e internacionais. A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) permitiu ao banco, no final de 2022, captar cerca de R$ 2 bilhões, aumentando sua oferta de crédito, especialmente para projetos alinhados às áreas da inovação e sustentabilidade.

Os novos fundings têm como origem operações junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), ligado ao Banco Mundial. Dessa maneira, aumentam as possibilidades de negócios com os clientes. Apenas em 2022 cerca de R$ 4,4 bilhões foram injetados na economia. Com R$ 1,7 bilhão contratados, o Paraná puxou a fila entre os estados do Sul.

Um dos parceiros participantes do encontro foi o gerente regional Sul da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Bruno Rodrigues Camargo, que falou sobre a liderança nacional do BRDE entre os bancos de desenvolvimento, como maior repassador de recursos da linha de crédito de inovação, há 11 anos.

“O BRDE foi o primeiro agente financeiro a se credenciar e, desde então, ampliou por meio de seu corpo técnico, a capacidade de análise do crédito e de estender a inovação a empresas, indústrias e ticks. Dessa forma, consegue atuar e em toda Região Sul, com o empresariado local, e isso faz toda a diferença”, afirmou.

De 2013 a 2023, o BRDE captou e liberou o correspondente a 43,4% do volume total por agentes financeiros da Finep, em todo o país. Foram 610 projetos, que totalizam R$ 991 milhões no período.

OUTROS TEMAS – A gerente adjunta de Novos Negócios do BRDE, Thais Paola Grandi, detalhou a oferta das linhas de crédito, ligadas a sustentabilidades social e ambiental, inovação, microcrédito, turismo, agronegócio, energia sustentável, municípios, empreendedorismo jovem e feminino. O gerente adjunto de Planejamento, Mateus Muller, explicou sobre as novas taxas de crédito e seus impactos nos financiamentos para os clientes.

Para saber sobre as linhas de crédito acesse o site www.brde.com.br.

