BRDE abre concurso público com 31 vagas para o Sul; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

BRDE incrementa 46% de contratos no primeiro semestre de 2022 em relação ao ano passado

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) lançou um edital para concurso público, com 31 vagas destinadas ao Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). As funções são para pessoas com nível médio, superior e, ainda, formação de cadastro reserva, com salários de até R$ 9.268,39.

continua após publicidade .

As inscrições estarão disponíveis até o dia 23 de janeiro de 2023, por meio do portal da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), onde está disponível o edital para inscrição online.

“A abertura do concurso público é mais um passo no posicionamento do BRDE, em consonância com o desenvolvimento social e econômico da região Sul, no atendimento das políticas públicas em diálogo com a sociedade e na valorização do quadro funcional”, disse o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

continua após publicidade .

SALÁRIOS

De acordo com o edital, os salários variam de R$ 3,6 mil para assistente administrativo (nível médio) aos de formação superior que chegam a R$ 9,2 mil. Todas as vagas têm cadastro reserva.

Há vagas para analista de projetos, sendo cinco para administrador; oito para economista; seis para contador; duas para engenheiros (Civil, Eletricista e Mecânico); uma para agrônomo, uma de Direito. Para analista de sistemas são cinco vagas para desenvolvimento, uma para suporte e outra para Ciência de Dados e uma para Administração de Banco de Dados.

PROVAS

A data prevista para realização das provas é 12 de março de 2023. Segundo o superintendente de Infraestrutura do BRDE, Hélio de Paula e Silva, os candidatos serão avaliados pela etapa discursiva e avaliação de títulos para cargos de nível superior.

continua após publicidade .

Os candidatos serão avisados das provas por meio das publicações legais e pelo site da Fundatec. No edital de concurso público há um cronograma com as datas dos atos e marcos do certame.

“As etapas são de caráter eliminatório e de classificação, com provas em formato múltipla escolha e uma única resposta correta. Também serão avaliados conhecimentos específicos de Português e Inglês, além de raciocínio lógico”, explicou Hélio.

“A prova de títulos será aplicada apenas aos candidatos considerados aprovados na prova discursiva para os cargos de analista de projetos e de sistema, conforme o edital”, finalizou.

continua após publicidade .

Os candidatos aprovados poderão trabalhar nas agências do BRDE em Curitiba, Florianópolis ou Porto Alegre. A taxa de inscrição é de R$ 102 para nível médio e R$ 233,24 para o superior.

Como as provas de ensino médio e ensino superior serão realizadas em turnos diferentes, será possível que os candidatos participem das duas provas.

Siga o TNOnline no Google News