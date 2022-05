Brasileiros são presos no Paraguai após tentativa de assalto

Da Redação

A Polícia Nacional do Paraguai realizou a prisão de dois brasileiros e um paraguaio, na manhã desta sexta-feira (27), que tentaram assaltar o depósito de eletrônicos de um prédio, situado na Cidade do Leste, município vizinho de Foz do Iguaçu, Paraná.

De acordo com as informações das autoridades, os criminosos entraram no prédio e foram em direção ao depósito da empresa. No local, eles renderam uma pessoa. O alvo dos assaltantes era o estoque de celulares de alto valor da empresa.

Eles conseguiram roubar 150 celulares, mas, no momento em que iriam fugir, foram surpreendidos pelo vigilante.

O portão foi fechado e tiros foram disparados contra o carro deles, que tem registro de furto em Foz do Iguaçu, segundo a polícia.



Sem saída e com a polícia do lado de fora, os três se entregaram. Primeiro o paraguaio e depois os dois brasileiros.



Com informações do g1.