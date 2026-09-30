Brasil testa primeiro sistema de identificação pela palma da mão na fronteira com o Paraguai
Tecnologia apresentada nesta quarta-feira (30) reconhece características biométricas, mas ainda não está vinculada ao CPF dos viajantes nesta fase
Pedestres que ingressam no Brasil vindos do Paraguai pela Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, começaram a testar um novo sistema de identificação biométrica que faz a leitura pela palma da mão. Apresentado nesta quarta-feira (30) pela Receita Federal, o projeto-piloto é o primeiro do tipo a ser implementado em uma fronteira brasileira. Neste primeiro momento, a novidade é destinada exclusivamente às pessoas que fazem o trajeto a pé saindo de Cidade do Leste com destino ao oeste paranaense.
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A tecnologia será submetida a avaliações ao longo de todo o mês de outubro, e a previsão do órgão é que o funcionamento oficial seja iniciado em novembro. O sistema funciona reconhecendo as características biométricas da palma da mão do usuário, o que permite registrar a data e o horário exatos da passagem. Com isso, o leitor consegue identificar se a mesma mão cruzou a fronteira em momentos distintos. A escolha da Ponte da Amizade para abrigar a fase de testes tem o objetivo de medir a eficiência e a viabilidade do equipamento diante do intenso fluxo diário de travessias na região.
Apesar de registrar a repetição do trajeto, o sistema atualmente não associa a biometria à identidade civil do viajante, pois os dados ainda não estão vinculados ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). A Receita Federal não informou como funcionará o eventual cadastramento nominal dos usuários quando o modelo entrar em operação definitiva. Também não há definições, até o momento, sobre o possível compartilhamento ou cruzamento dessas informações biométricas com os bancos de dados de outros órgãos públicos brasileiros.Com informações G1 Paraná.