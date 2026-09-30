Brasil testa primeiro sistema de identificação pela palma da mão na fronteira com o Paraguai

Pedestres que ingressam no Brasil vindos do Paraguai pela Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, começaram a testar um novo sistema de identificação biométrica que faz a leitura pela palma da mão. Apresentado nesta quarta-feira (30) pela Receita Federal, o projeto-piloto é o primeiro do tipo a ser implementado em uma fronteira brasileira. Neste primeiro momento, a novidade é destinada exclusivamente às pessoas que fazem o trajeto a pé saindo de Cidade do Leste com destino ao oeste paranaense.

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A tecnologia será submetida a avaliações ao longo de todo o mês de outubro, e a previsão do órgão é que o funcionamento oficial seja iniciado em novembro. O sistema funciona reconhecendo as características biométricas da palma da mão do usuário, o que permite registrar a data e o horário exatos da passagem. Com isso, o leitor consegue identificar se a mesma mão cruzou a fronteira em momentos distintos. A escolha da Ponte da Amizade para abrigar a fase de testes tem o objetivo de medir a eficiência e a viabilidade do equipamento diante do intenso fluxo diário de travessias na região.

Apesar de registrar a repetição do trajeto, o sistema atualmente não associa a biometria à identidade civil do viajante, pois os dados ainda não estão vinculados ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). A Receita Federal não informou como funcionará o eventual cadastramento nominal dos usuários quando o modelo entrar em operação definitiva. Também não há definições, até o momento, sobre o possível compartilhamento ou cruzamento dessas informações biométricas com os bancos de dados de outros órgãos públicos brasileiros.