Braço humano é encontrado em unidade de bombeamento de esgoto, no PR

Um braço humano foi encontrado na manhã desta segunda-feira (7) por funcionários de uma subestação da Sanepar

Após a descoberta macabra, os funcionários acionaram as autoridades, e a situação foi atendida pela Polícia Militar (PM), que isolou o local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que fez a retirada do fragmento que boiava dentro da unidade de bombeamento de esgoto.

A mão intacta ajudará os peritos do IML no reconhecimento do cadáver, juntamente com exames laboratoriais de DNA. Os peritos não descartam que outros pedaços do corpo ainda estejam submersos devido à grande pressão da tubulação de esgoto.

O caso segue sob investigação.

Com informações, OBemdito

