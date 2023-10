BR-469 será bloqueada para obras a partir de segunda em Foz do Iguaçu

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a partir da segunda-feira (23) terá início um novo desvio provisório na BR-469 em Foz de Iguaçu, região Oeste, parte da obra de duplicação da rodovia federal. Próximo ao antigo Hotel Iguassu Holiday o tráfego será desviado para uma pista lateral por cerca de 150 metros para permitir a execução de um bueiro transversal sob a pista central.

O local contará com sinalização horizontal e vertical orientando os condutores, que devem seguir com cautela redobrada pelo trecho, garantindo a segurança de todos.

OBRAS

Está prevista a duplicação da rodovia com alargamento para os dois lados, sendo duas pistas por sentido, com 3,60 m de largura cada faixa, separadas por barreira de concreto dupla com largura total de 0,61 m, acostamento interno com 0,60 m de largura e acostamentos externos com 2 metros de largura. Já as vias marginais terão uma pista de rolamento com 7 metros, passeios com 1,60 metro e ciclovias bidirecional com 3 metros ao nível da pista, ou passeios compartilhados com largura média de 3 metros.

A obra inclui viadutos no km 2+260 (em frente ao Condomínio Ritz Cataratas), km 3+970 (acesso ao bairro Remanso) e km 7+640 (próximo ao Movie Cars), e no acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, localizado no km 6+760, além da nova ponte sobre o Rio Tamanduá.

A duplicação é resultado de parceria entre Governo do Paraná, governo federal e a Itaipu Binacional, e está 20,63% concluída.

