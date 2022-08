BR-376: vítima fica presa nas ferragens em capotamento de carro forte

Da Redação

Acidente ocasiona congestionamento na pista sentido Sul

No começo da tarde deste sábado (6), um carro forte sofreu um acidente e capotou na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente com o veículo foi registrado no KM 668, sentido sul, cerca de 10 quilômetros após o posto dos agentes federais.

Um helicóptero chegou a ser acionado para resgate de uma vítima presa às ferragens, porém, cerca de 40 minutos após o chamado, a aeronave retornou ao aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, devido as condições meteorológicas.

Acidente com carro forte

Por volta das 13h30, a PRF recebeu a informação de que um carro forte capotou e um dos ocupantes estava preso nas ferragens. Devido a gravidade do acidente e os ferimentos da vítima, um helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para resgate.

A polícia ainda não informou o que ocasionou o capotamento do carro forte e nem se outros carros estão envolvidos.

Com informações da ricmais.

