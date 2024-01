BR-376 terá bloqueios no Paraná neste final de semana; confira onde

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que o tráfego na BR-376 em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, vai ser interditado neste final de semana, dias 13 e 14, para transporte e lançamento de vigas do Viaduto do Bradesco, em construção. A interdição vai da altura do Posto Condor (Alameda Arpo) até o Posto Piloto (Rua Pedrina Costa Viski), em ambos os sentidos.

O desvio sentido Santa Catarina indicado é pela Rua Campo Largo. Já no sentido Curitiba, existem três opções de desvio: pela alça de acesso ao Contorno Leste, pela Rua Julio Rocco e pelo acesso à Alameda Bom Pastor, por meio do Posto Piloto.

São 14 peças, que pesam 45 toneladas cada uma, tendo 30 metros de comprimento. Elas são içadas por guindaste no canteiro de obras, na rua Joinville, e levadas até a interseção desta com a BR-376 e a Alameda Bom Pastor, próximo ao Contorno Leste de Curitiba.

Para garantir a segurança de todos os envolvidos, o tráfego de veículos será totalmente bloqueado, inclusive nas marginais, enquanto as peças são içadas dos caminhões e posicionadas na mesoestrutura do viaduto.

A operação terá início no sábado de manhã, se estendendo ao longo do dia e de domingo. Ela pode ser adiada ou prolongada, de acordo com as condições climáticas na ocasião. O tráfego será liberado temporariamente no intervalo entre o lançamento das vigas e o início do transporte das demais peças.

OBRA – O viaduto é uma das obras mais importantes em execução em São José dos Pinhais, custeado pelo Governo do Paraná, com investimento de R$ 36.822.273,34. A obra teve seu projeto elaborado pela prefeitura do município e foi doado ao DER/PR. Até agora já foram executados 56,12% da obra, um investimento de R$ 20.666.558,92.

O projeto prevê a elevação das pistas de rolamento da BR-376 para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias na altura da Rua Joinville e Alameda Bom Pastor. Isso evitará os congestionamentos e longos períodos de espera na interseção atual, o que garantirá mais segurança aos usuários.

