BR-376 tem pistas bloqueadas após caminhão tombar em Mauá da Serra

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Um caminhão tombou na BR-376 por volta das 11h desta sexta-feira (1º), no km 307, em Mauá da Serra, na região da Serra do Cadeado, após perder estabilidade e bloquear as pistas com carga de bobinas de papel.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo fazia o transporte de bobinas da empresa Klabin quando a combinação de veículos tombou sobre as duas faixas no sentido decrescente da rodovia.

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Apesar do impacto e da interdição, o motorista não ficou ferido. A ocorrência mobilizou equipes para controlar o tráfego e iniciar o trabalho de remoção da carga.

Neste momento, o trânsito na BR-376 segue parcialmente interditado no sentido a Apucarana. Apenas veículos leves conseguem passar pelo acostamento, o que provoca lentidão e exige atenção redobrada dos condutores.

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Além disso, equipes atuam no destombamento do contêiner para liberar totalmente a rodovia. A previsão é de normalização do fluxo dentro da próxima hora.

Por isso, a PRF orienta motoristas a reduzirem a velocidade na região e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas até a liberação completa da pista.

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