BR-376 será bloqueada temporariamente na madrugada desta segunda

Bloqueio ocorre para a realização de obras no trecho

A BR-376 será bloqueada novamente no trecho na Serra do Mar, em Guaratuba, litoral do Paraná. A concessionária que administra o trecho, a Arteris Litoral Sul, informou que o trecho será parcialmente bloqueado entre às 22 horas deste domingo (5) até às 2 horas da madrugada de segunda-feira (6).

Durante este período, a rodovia ficará em pista simples, ou seja, com fluxo em uma faixa apenas para cada sentido. Já entre às 2h e 5h a rodovia ficará totalmente bloqueada, para que sejam realizados serviços de pintura.

Conforme a concessionária, esta etapa faz parte do cronograma de obras de contenção da encosta e aumento gradativo da capacidade de tráfego. As equipes técnicas trabalham na obra de estabilização da cortina de concreto, no km 668,6, ponto que foi atingido pelas chuvas em novembro de 2022.

O trecho havia sido interditado emergencialmente na última quinta-feira (2), devido as fortes chuvas que atingiram aquela região. Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trecho foi bloqueado para que a concessionária pudesse realizar uma análise e acompanhamento do solo, a fim de evitar riscos aos usuários da rodovia.

As medidas de segurança ocorre após o deslizamento registrado em novembro do ano passado que deixou duas pessoas mortas no local.

