BR-376 segue interditada nesta quarta-feira (21)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tráfego segue totalmente bloqueado.

O tráfego de veículos segue totalmente bloqueado na BR-376, em Guaratuba, entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. Desde às 14h desta terça-feira (20), o trânsito foi suspenso na região do km 669, devido ao intenso volume de chuvas e, consequentemente, os riscos de novos deslizamentos. Na manhã desta quarta (21), por volta das 7h30, a fila na pista sentido litoral catarinense ultrapassou 11 km.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: DER/PR vai liberar faixa adicional no km 39 da BR-277 nesta quarta

De acordo com as autoridades, a previsão é que por volta das 14h30, desta quarta (21), ocorra uma nova análise no local, para a liberação da rodovia. O protocolo estabelecido por geólogos determina que a pista só poderá ser liberada caso as chuvas acumuladas nas últimas 24h não ultrapassem 10 mm.

continua após publicidade .

Ainda na madrugada desta quarta-feira, uma ‘Fake News’ circulou entre caminhoneiros que a BR-376 seria liberada às 9h. Com a falsa informação, muitos motoristas pegaram a estrada e acabaram travados em um congestionamento, na pista sentido Santa Catarina, que já ultrapassa 11 km.

Com informações: Ric Mais

Siga o TNOnline no Google News